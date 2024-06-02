الأحد 02 يونيو 2024
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محمد حسانين الفائز بتشجيعية الدراسات الأدبية واللغوية: نتمناها مهما حققنا من جوائز دولية

الدكتور محمد حسانين
الدكتور محمد حسانين

فاز الدكتور محمد حسانين إمام الضلع، بجائزة الدولة التشجيعية فرع الدراسات الأدبية واللغوية، عن دراسته النقدية المعنونة بـ(سيميائية الحضور الذكورى والأنثوى فى التجربة المسرحية عند صفاء البيلي)، والدكتور محمد حسانين هو عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الأدبية والنقدية بكلية دار العلوم جامعة المنيا.

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عن الجائزة

وعن الجائزة يقول الدكتور محمد حسانين:" ما أجمل أن يكرم المرء من وطنه الحبيب! تلك الجائزة التي يتمناها كل مبدع، مهما حقق من جوائز دولية؛ فلا يشعر الإنسان بالفخر محليًّا وعالميًّا إلا بشهادة رسمية من دولته، تحفزه لمزيد من العالمية؛ ومن ثم، كان خبر فوزي بمثابة راية نصر لي ولكل أسرتي وعائلتي وأساتذتي وطلابي وزملائي؛ خاصة أنها تجربتي النقدية الأولى في المسرح، رغم دراساتي النقدية في الشعر والرواية والقصة القصيرة.

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ويضيف: "جاءت الدراسة بعنوان (سيميائية الحضور الذكوري والأنثوي في التجربة المسرحية عند صفاء البيلي) لأكشف عن المؤولات الثلاثة السيميائية ـ حسب سيمياء بورس ـ من النص المسرحي، كل من خلال عناصر البناء الفني للنص المسرحي حسب معطيات الحداثة وما بعدها، بمزج كل ذلك في بوتقة التداخل الأجناسي الأدبي بالأدوات النقدية الحديثة.

تقرير لجنة التحكيم

وفي تقرير لجنة التحكيم عن منح الدكتور محمد حسانين جائزة الدولة التشجيعية:"  أنه رأت اللجنة بإجماع الآراء ترشيح كتاب «سيميائية الحضور الذكورى والأنثوى فى التجربة المسرحية عند صفاء البيلى» للدكتور محمد حسانين لأن "الكاتب يمتلك شخصية نقدية تتمثل فى القدرة على التأويل السيميائى للنصوص المسرحية المختارة، وقد تميزت هذه الدراسة بالاقتصار على نقطة بحثية واحدة عولجت من سائر جوانبها، وأظهر الباحث القدرة على العرض والتحليل والتعليل فى إطار منهج حداثى مناسب لمادة البحث".

محمد حسانين جائزة الدولة التشجيعية الدراسات الأدبية واللغوية سيميائية الحضور الذكورى دار العلوم جامعة المنيا

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