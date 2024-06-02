الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق البرنامج التدريبى لمعلمات رياض الأطفال بالمنوفية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية

انطلقت، أمس السبت، المرحلة الأولى من البرامج التدريبية بمحافظة المنوفية، التي تستهدف من خلالها معلمات رياض الأطفال اللاتي يتم تدريبهن، بجميع الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة. 

وشهد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، متابعة ثاني أيام البرنامج التدريبي بإدارة شبين الكوم التعليمية، الذي يستهدف من خلاله 314 معلمة رياض أطفال بـ 11 قاعة، وذلك بالمدرسة المتميزة للغات، بحضور زهران برسيم، وكيل الإدارة، وسامح أبو حسين، مدير المدرسة. 

وأشار "الفولي" إلى أهمية مرحلة رياض الأطفال في تكوين شخصية الطفل ودعمه بالعديد من المهارات المختلفة، التي تجعله يتمتع بمستوى عالِ من الكفاءة والقدرة العقلية والاجتماعية.

وأشاد "الفولي" بأهمية البرنامج التدريبي "نظام تحسين جودة التعليم"، الذي يستهدف معلمات وموجهات رياض الأطفال، بهدف صقل مهاراتهن وتزويدهن بأحدث الطرق التعليمية والتربوية لإعداد الطفل وتهيئته.

ويتم تنفيذ التدريب من خلال برنامجين، كالتالي: استراتيجيات التدريس التفاعلية، التدريس القائم على اللعب.

يتم ذلك بتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تنظيم برامج تدريبية لمعلمات وموجهات رياض الأطفال على مستوى الجمهورية. 

محافظة المنوفية تدريب معلمي رياض الأطفال تدريب المعلمين برامج تدريبية لتعليم المدرسين

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