الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز

القاهرة الإخبارية: قراصنة إنترنت نفذوا هجومًا على حزب الاتحاد المسيحى الديمقراطى

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال عربي مرزوق، مراسل القاهرة الإخبارية من برلين، إن قراصنة إنترنت نفذوا هجومًا على حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، وحتى هذه اللحظة لا توجد معلومات متاحة عن الجهة الفاعلة.

وأضاف "مرزوق"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه في نفس التوقيت من العام الماضي 2023 كان هناك هجوم مشابه على الحزب الاشتراكي وهو حزب المستشار الحالي أولاف شولتس، وكانت الجهة التي قامت بهذا الاختراق وحدة عسكرية من الاستخبارات الروسية، واستدعت ألمانيا حينها دبلوماسيًا روسيًا من السفارة، واستدعت السفير الألماني من روسيا لمدة أسبوع للتشاور.

وتابع: "من المتوقع في هذه الأثناء أن تخرج معلومات خلال الأيام القليلة المقبلة أن وحدة عسكرية روسية هي التي قامت بهذا الأمر بنفس الطريقة ونفس الفعل"، موضحًا أن "هذا الأمر جاء قبل أسبوع واحد من انتخابات البرلمان الأوروبي التي من المفترض أن تجرى في ألمانيا يوم الأحد المقبل".

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي برلين أولاف شولتس

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