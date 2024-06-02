الإحصاء: 36.5% زيادة فى كمية الصادرات من الأقطان عام 2023

أعلن الجهاز المركـزى للتـعبـئـة العـامـة والإحصاء، عن أن إجمالى كمية صادرات الأقطان بلغت 1.5 مليون قنطـار متري من أول الموسم حتى نهايته (سبتمبر/ أغسطس) عام 2023 مقابل 1.1 مليون قنطار مترى (سبتمبر/ أغسطس)عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 36.5%.

إنتاج القطن الشعر

وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لمؤشرات النشرة السنوية لإحصاءات القطن (سبتمبر/ أغسطس) للموسم الزراعى عامى 2022/2023، إلى أن إجمالى كمية الإنتاج من القطن الشعر بلغ 2.5 مليون ق.م عام 2023 مقابل 3.3 مليون ق. م عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 24.5%.

الدول الأكثر استيرادًا للقطن المصري

وأوضح أن الهند كانت أكثر الدول استيـرادًا للقطــن المصرى، حيث بلـغت الكميـة المصدرة إليها 715.0 ألف قنطـار مـترى بنسبـة قدرها 48.9% من إجمـالى الكميـة المصدرة من أول الموسم حتى نهايته (سبتمبر/ أغسطس) عام 2023.

استهلاك الأقطان المحلية

بلغ إجمالي كميـة المسـتهــلك مـن الأقطـان المحلية 54.3 ألف قنطـار مترى من أول الموسم حتى نهايته (سبتمبر/أغسطس) عام 2023 مقابـل 148.8 ألف قنطـار مترى (سبتمبر/ أغسطس) عام 2022 بنسبة انخفاض قدرهـا 63.5%، وذلك بسبب زيادة نسبة الصادرات.

وبـلـغ إجمالى المخــزون الفعلى مـن القطن الشـعـر 504.4 ألف قنطـار متر في 31 أغسـطـس عام 2023 مقــابــل 538.8 ألف قنطار مترى فى 31 أغسطس عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 6.4%.

وبلغت كميــة الأقطـان من الأصناف طويل وسط 430.8 ألف قنطـار متـرى بنسبة قدرها 85.4% ويعتبر صنف جيزة 94 أكثر الأصناف الموجودة، حيث بلغت كميته 394.9 ألف قنطار مترى بنسـبة قدرها 78.3% من إجـمالى الموجود الفـعلى من القطن الشـعر فى 31 أغسطس عام 2023.

وتتركز النسبة العالية من القطن المخزون فى ليلة 31/8/2023 فى محافظة الدقهلية، حيث بلغت كمية الموجود من القطن بها 118.8 ألف قنطارمترى بنسبة قدرها 23.6%، تليها محافظة الغربية 100.3 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 19.9% من إجمالى الأقطان الموجـودة هذا الموسم.

بلغت كمية المخزون من القطن الشعر ليلة 31/8/2023 الرتب العالية الجودة (جود/ فج)، حيث بلغت 259.2 ألف قنطار مترى بنسـبة قدرها 51.4%، يليها الرتب العالية الجودة (جود)، حيث بلغت 9.185 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 9،36% من إجمالى المخزون هذا الموسم.

بلغ إجمالى المخزون الفعلى من القطن الشعر للأقطان المستوردة 10.7 ألف قنطار مترى فى 31 أغسطس عام 2023 مقابل 11.1 ألف قنطار مترى فى 31 أغسطس عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 5.3%.