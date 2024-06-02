كاتب صحفى: مقترح بايدن لإنهاء الحرب فى غزة يلبى تطلعات كل الأطراف

قال جمال رائف، الكاتب الصحفي إن هناك مقترحا جديدا وتوافقا ثلاثيا مهما للغاية، بناء على البيان المشترك الذي صدر عن مصر والولايات المتحدة وقطر، موضحًا أن هذا التوافق يدل على وجود إرادة سياسية من الوسطاء الثلاثة للضغط على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للاستجابة إلى الهدنة.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الأوضاع على الصعيدين الإنساني والميداني في قطاع غزة تتأزم كثيرًا، وأيضًا على صعيد اتساع رقعة الصراع في المنطقة بأكملها.

الأوضاع على الصعيدين الإنساني والميداني في قطاع غزة تتأزم كثيرًا

وأوضح الكاتب الصحفي، أن توافر الإرادة السياسية والحراك الدبلوماسي والسياسي، والتوافق بين الوسطاء الثلاثة، مهم للغاية، حتى لتشجيع الأطراف الأخرى على دعم هذا البيان، وهذه التحركات أحيت مسار التفاوض بعد أيام عجاف، مضيفًا مقترح بايدن يلبي تطلعات كل الأطراف فيما يتعلق بوقف إطلاق النار.