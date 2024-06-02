الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس غدا وحتى نهاية الأسبوع.. وموعد انتهاء الموجة الحار

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن آخر تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وهو الرد على تساؤلات الكثير من الأشخاص بخصوص الموجة الحارة التي تجتاح مختلف الجمهورية ومتى ستنتهي، وما هي الظواهر الجوية التي تؤثر على حالة الطقس بشكل عام.

حالة الطقس اليوم

تستمر الموجة شديدة  الحرارة في التأثير على أغلب مناطق البلاد، وفقا لتقارير الأرصاد الجوية فسجلت درجات الحرارة العظمى اليوم الأرقام التالية على مناطق الجمهورية:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: 37 درجة مئوية.
  • السواحل الشمالية: 33 درجة مئوية.
  • جنوب سيناء: 41 درجة مئوية.
  • شمال الصعيد: 40 درجة مئوية.
  • جنوب الصعيد: 45 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الأحد 2 يونيو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر


حالة الطقس غدا الاثنين

ومن المتوقع أن تستمر الموجة الشديدة من الحرارة خلال الأسبوع المقبل على أغلب مناطق البلاد، وفقًا لتقارير الأرصاد الجوية فمن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على معظم المناطق، ومن المتوقع أن تكون الحرارة أكثر اعتدالا خلال الليل على شمال البلاد، في حين يتوقع أن تكون الأجواء مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، يتوقع أن تكون الأجواء حارة نهارا مع ارتفاع في درجات الحرارة، مع درجات حرارة معتدلة نسبيًا خلال الليل.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

ومن المتوقع نشاط رياح على مناطق محددة من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، يوم الثلاثاء 4 يونيو ولا يتوقع هطول أمطار أما خلال الفترة من الأربعاء 5 يونيو إلى السبت 8 من ذات الشهر فمن المتوقع استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، دون توقعات بحدوث أمطار خلال هذه الفترة.

تحذر الأرصاد الجوية المواطنين من التعامل بحذر مع الرياح النشطة وتحث الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الأجواء الحارة، مثل:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.

  • شرب السوائل بانتظام للحفاظ على الترطيب.
  • استخدام واقيات الشمس لحماية البشرة من الإشعاعات الضارة.
  • تغطية جلد مقاعد السيارة لتقليل درجة حرارتها.
  • البقاء في أماكن ذات ظل خلال فترات الظهيرة.
  • ارتداء ملابس خفيفة لتسهيل تبخر العرق وتبريد الجسم.
  • الاستحمام بالماء البارد أو الدافئ لتهدئة الجسم وتخفيف الحرارة.

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حالة الطقس اليوم الأحد 2 يونيو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

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