الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة التخطيط للنواب: إنشاء الفصل الوحد يكلف مليونًا و200 ألف جنيه

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

عقبت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، على ما أثاره بعض النواب بشأن المخصصات المالية الموجهة للتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.

 

إنشاء فصول تعليمية

وقالت "السعيد" إننا نستهدف إنشاء فصول تعليمية بحيث نصل لـ30 طالبًا في الفصل 2030، مشيرًا إلي أن هناك بعض المحافظات الوضع الحالي فيها يصل إلى 48 طالبًا في الفصل الواحد، وبعض المحافظات 61 في الفصل.

 

حل مشكلة الكثافات داخل الفصول 

وأوضحت أنه تم توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات، خاصة في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية)، وإنشاء 16 ألف فصل جديد، وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها وإحلال وتجديد 13 ألف فصل.

وأشارت إلى أن إنشاء الفصل يكلف مليونًا و200 ألف جنيه، موضحًا أن حجم المخصصات إلي وزارة التربية والتعليم ارتفعت من 17 مليار جنيه إلى 20 مليار.

هالة السعيد وزيرة التخطيط النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي فصول تعليمية الكثافات الفصول

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