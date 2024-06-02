كيف تعوض نقص فيتامين "د".. اعرف الأعراض وطرق الوقاية

فيتامين "د" من أهم الفيتامينات التي تحافظ على صحة العظام وتوازن نسبة الكالسيوم في الجسم، من خلال تحسين كفاءة امتصاصه، وغالبًا ما تظهر أعراض نقص فيتامين "د" على هيئة ضعف وآلام في العظام والأسنان أو تساقط الشعر، بشكل غير طبيعي وملفت للنظر، لذا من الضروري محاولة الحفاظ على نسبة فيتامين "د" في الدم.

أبرز أعراض نقص فيتامين "د"

الإرهاق والضعف العام.

تقلب المزاج، وفي الحالات الشديد قد يعاني الفرد من الاكتئاب.

القلق.

زيادة الشعور بالنعاس أو الخمول.

تساقط الشعر.

زيادة الوزن أو صعوبة في التخلص من الوزن الزائد.

ألم العضلات، ويمكن ملاحظة حدوث ارتعاش في العضلات.

آلام العظام والمفاصل، خاصة آلام الظهر.

ضعف في العظام، وزيادة خطر الإصابة المتكررة بكسور في العظام، وهشاشة العظام أو تلين العظام.

ضعف الجهاز المناعي، وزيادة خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، مثل الزكام، والإنفلونزا، والتهاب القصبات الهوائية.

بطء التئام الجروح الناجمة عن الإصابة أو الخضوع للعمليات الجراحية.

ضعف بنية الأسنان، خاصة لدى الأطفال.

الوقاية من نقص فيتامين "د"

التعرض لأشعة الشمس المباشرة بمعدل طبيعي.

اتباع نظام غذائي غني بفيتامين "د".

تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين "د".

المحافظة على الوزن ضمن المعدل الطبيعي.

معالجة الأمراض والمشاكل الصحية التي قد تسهم في الإصابة بنقص فيتامين "د".

مخاطر إهمال نقص فيتامين "د"

يمكن لإهمال نقص فيتامين "د" أن يؤدي إلى مشكلات صحية متفاقمة، منها الإصابة بسرطان الثدي، خاصة لدى السيدات، وسرطان القولون، وأمراض المناعة، والتهاب المفاصل الروماتويدي، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والإكزيما، والربو، وألزهايمر، واعتلال الشريان التاجي، والاكتئاب وانفصام الشخصية، وتصلب الشرايين، والقلق المرضي، وانخفاض مستويات الكالسيوم في الدم ما يؤدي إلى هشاشة العظام.