ضبط 15 شيكارة دقيق قبل بيعها وتدوالها بالأسواق فى الإسماعيلية ‏‎

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

حيث قامت إدارة تموين المركز تحت إشراف أحمد منصور، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسماعيلية، اليوم الأحد، بالتعاون مع رئيس مباحث التموين بتنفيذ حملة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من تقديم منتج آمن للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٢ شيكارة دقيق تجميع في أحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء.

كما تم تحرير مخالفة تصرف في ٣ شكائر دقيق، محضرين بيع خبز غير مطابق المواصفات، محضرين لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجن، بالإضافة لضبط ٤ كراتين سجائر للامتناع عن البيع، و٣ كراتين تصرف في حصة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كل من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.