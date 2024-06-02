الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 15 شيكارة دقيق قبل بيعها وتدوالها بالأسواق فى الإسماعيلية ‏‎

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

حيث قامت إدارة تموين المركز تحت إشراف أحمد منصور، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسماعيلية، اليوم الأحد، بالتعاون مع رئيس مباحث التموين بتنفيذ حملة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من تقديم منتج آمن للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٢ شيكارة دقيق تجميع في أحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء.

كما تم تحرير مخالفة تصرف في ٣ شكائر دقيق، محضرين بيع خبز غير مطابق المواصفات، محضرين لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجن، بالإضافة لضبط ٤ كراتين سجائر للامتناع عن البيع، و٣ كراتين تصرف في حصة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كل من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

اخبار تموين الإسماعيلية اخبار تموين الإسماعيلية اليوم تموين الإسماعيلية تموين الإسماعيلية اليوم تموين الإسماعيلية يضبط

مواد متعلقة

"علاء الدين وملك" عرض مسرحي للأطفال عن تلوث البيئة والقضية الفلسطينة بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم على طريق الإسماعيلية - الزقازيق

مصرع وإصابة 3 فى حادث تصادم على طريق الإسماعيلية - الزقازيق

مشروعات تخرج الدفعة الثالثة للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة القناة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2024 الترم الثاني

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بطريق "بورسعيد ـ الإسماعيلية" الصحراوي

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية ـ السويس الصحراوي

"صحة الإسماعيلية" تختتم تدريب الصيادلة حول اقتصاديات الدواء والرعاية الأولية

الأكثر قراءة

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن تجاوز الحد الأقصى للسرعة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

أولويات نتنياهو تعرقل خطط إيقاف الحرب فى غزة.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

قرب مقر الكنيست الإسرائيلى.. اندلاع 6 حرائق بالقدس المحتلة جراء رشقات صاروخية

بعد عودة حماس لشمال غزة.. الإحباط يسيطر على جنود جيش الاحتلال

الضغط يتصاعد على نتنياهو لوقف حرب غزة.. احتجاجات داخلية وغضب دولى متزايد