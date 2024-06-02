الأحد 02 يونيو 2024
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منها لبس النقاب والقفازين.. عالم أزهري يوضح أبرز المحظورات خلال الحج

الحج
الحج

كشف الشيخ عطيه محمد، أحد علماء الأزهر الشريف، أن المقصود بمصطلح محظورات الحج، وهي الأعمال التي لا يجوز للمحرم أن يقوم بها، ويجب عليها أن يجتنب فعل هذه الأشياء وحظرها وقت الحج.

المحظورات خلال الحج

وقال الشيخ محمد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، إن المقصود بالحج هو الاتجاه إلى مكة المكرمة في وقت معين لتأدية شعائر معينة بترتيب وكيفية محددة، موضحا أن قد يقع الحاج في شئ من هذه المحظورات، مشيرا إلى أن من ضمن هذه المحظورات حلق الشعر، وتقليم وقص الأظافر، بالإضافة إلى استعمال الطيب بعد عقد الإحرام سواء في الثوب أو البدن، والجماع، قتل الصيد.

الفدية كفارة من فعل محظورا وهو متعمدا

وأشار إلى أن هناك محظورات الحج خاصة بالرجال تتمثل في لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف، مشيرا إلى أن هناك أيضا محظورات تخص النساء وتتمثل في لبس النقاب والقفازين، حتى وإن كانت منتقبة ممنوع تلبسه»، موضحا أن عندما يفعل المؤمن هذه المحظورات وهو جاهل أو نسي لا شيء عليه، ولكن لو متعمد يقع عليه الحكم وتكون كفارته وجب عليه الفدية.

لبس النقاب والقفازين بالنساء والرجال محظورات الحج أزهري

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