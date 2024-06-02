مدرب الفراعنة يرفض زيادة الحمل البدنى خلال تدريبات المنتخب الوطنى

رفض حسام حسن المدير الفني لـ المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، زيادة الحمل البدني على اللاعبين خلال التدريبات اليومية التي يخوضها لاعبو الفراعنة، استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، حفاظا عليهم.

ويواصل لاعبو الفراعنة تدريباتهم اليومية استعدادا لمواجهة الخميس، بمشاركة جميع اللاعبين ما عدا أحمد فتوح الذي يخضع لتدريبات منفردة حيث ينفذ برنامجا علاجيا بمعرفة الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب، وفي انتظار انتظام محمد صلاح في التدريبات.

وفضل الجهاز الفني للمنتخب الوطني استمرار التدريبات بنفس الكيفية منذ بداية المعسكر، دون زيادة في الحمل التدريبي للحفاظ على اللاعبين، من الإجهاد أو التعرض للإصابة خلال التدريبات في ظل حاجة الجهاز الفني لجهود جميع اللاعبين في مباراتي التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

واطمأن الجهاز الفني على جاهزية جميع اللاعبين المتواجدين حاليا في المعسكر بعد اكتمال الصفوف بانضمام محمد صلاح، ما عدا أحمد فتوح الذي يخضع لبرنامج علاجي مكثف منذ بداية المعسكر على أمل اللحاق بمباراة بوركينا فاسو في ظل غياب محمد حمدي للإيقاف.

اكتمال صفوف الفراعنة بانضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب

واكتملت صفوف الفراعنة بانضمام محمد صلاح للتدريبات أمس السبت، حيث خاض قائد الفراعنة التدريب الأول له مع الفراعنة استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، مما أضفى حالة من البهجة على المعسكر وسط سعادة من جانب الجهاز الفنى واللاعبين.

ويأمل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في تحقيق الفوز وإحراز الثلاث نقاط حتى يؤكد تصدر المجموعة قبل مواجهة منتخب غينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته بشكل يومي فى التاسعة مساءً، حتى يعتاد اللاعبون على الأداء فى نفس توقيت مباراة بوركينا فاسو المقرر لها العاشرة من مساء الخميس على إستاد القاهرة.