الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع طالب نيجيرى سقط من الطابق السادس بالمقطم

جريدة الدستور

لقي طالب يحمل جنسية دولة نيجيريا مصرعه، جراء سقوطه من الطابق السادس في عقار مكون من 7 طوابق بمنطقة المقطم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بالعثور على جثة طالب يبلغ من العمر 25 سنة ويحمل جنسية دولة نيجيريا، لقي مصرعه جراء سقوط من علو بمنطقة المقطم.

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وبالفحص تبين أن الطالب لقي مصرعه جراء سقوطه من الطابق السادس في عقار مكون من 7 طوابق بمنطقة المقطم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل جثة المتوفى إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

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