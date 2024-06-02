الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل

لقاء المحافظ
لقاء المحافظ

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس محمد حسن قنديل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الحديثة للغاز الطبيعي، لمتابعة نسب تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمراكز ومدن المحافظة، والوقوف على المعوقات التي تواجه الشركة في تنفيذ المشروعات المسندة إليها وإيجاد حلول عاجلة لها.

وأطلع المهندس محمد حسن قنديل، محافظ الشرقية على خطة تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل طبقًا للجدول الزمني المحدد في كل مركز ومدينة، لافتًا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من الخدمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 733431 مواطنًا.

توصيل الغاز الطبيعى للمنازل

كما تم الانتهاء من تركيب الشبكات الداخلية والخارجية بعدد 34 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والجاري تنفيذها بمركز ومدينة الحسينية، وتوصيل الخدمة لعدد 30 ألف مواطن، بالإضافة إلى توصيل شبكة خارجية لقريتين، لتكتمل بذلك منظومة الغاز الطبيعي الذي يعد أحد البدائل المهمة لاستخدام الطاقة النظيفة.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض أبرز معوقات توصيل الغاز الطبيعي لمدن وقرى ومراكز المحافظة، والمتمثلة في ارتفاع قيمة مقايسة إعادة الشيء لأصله، ليؤكد محافظ الشرقية العمل للحفاظ على الحالة العامة للطرق والمال العام، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير بنية تحتية مناسبة تسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي والشركات المنفذة لأعمال توصيل الغاز الطبيعي بنطاق المحافظة، والتي حققت طفرة نوعية في نسب تنفيذ أعمال الحفر وتوصيل الغاز لمنازل المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، مع مراعاة تطبيق معدلات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين بالمشروع وأرواح وممتلكات المواطنين.

للشركة الحديثة للغاز الطبيعي مدير عام المشروعات ئيس مجلس الإدارة توصيل الغاز الطبيعي سلامة العاملين بالمشروع

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