الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نجما الأهلى والزمالك يزينان قائمة منتخب فلسطين لمواجهتى لبنان وأستراليا

وسام أبو علي
وسام أبو علي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب فلسطين، بقيادة التونسي مكرم دبوب، قائمة فريقه الذي يستعد لخوض مباراتي لبنان وأستراليا، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وشهدت القائمة، التي ضمت 27 لاعبا، استدعاء وسام أبو على، مهاجم الأهلي، للمرة الأولى، بعد تغيير جنسيته الرياضية ليصبح بإمكانه تمثيل منتخب «الفدائي».

وكانت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أصدرت قرارا في مارس الماضي، يقضي بأهلية وسام أبو علي لتمثيل منتخب فلسطين.

وجاء هذا القرار بناءً على الطلب الدي تقدم به الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ورغبة وطلب أبو علي بتغيير اتحاده الكروي من الدنماركي إلى الفلسطيني. 

كما شهدت القائمة أيضا استدعاء ياسر حمد، لاعب الزمالك، والذي انضم لصفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويغيب عن قائمة المنتخب الفلسطيني، كل من شهاب القنبر وسامر زبيدة بسبب الإصابة، فيما اعتذر كل من عمرو قدورة وعبد الهادي ياسين عن الالتحاق بالمنتخب لأسباب خاصة.

وسيستضيف منتخب فلسطين، نظيره منتخب لبنان، يوم الخميس المقبل، على استاد جاسم بن علي بنادي السد، في العاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يحل ضيفا على أستراليا، بمدينة بيرث، يوم الحادي عشر من يونيو.

ويحتل منتخب «الفدائي» المركز الثاني في المجموعة التاسعة من التصفيات برصيد 7 نقاط، متأخرا بفارق 5 نقاط، عن منتخب أستراليا صاحب الصدارة.

ويحتاج المنتخب الفلسطيني، إلى نقطة واحدة من مباراتيه القادمتين من أجل التأهل رسميًا إلى أمم آسيا 2027، وللدور الثالث من تصفيات مونديال 2026.

قائمة منتخب فلسطين لمواجهتي لبنان وأستراليا

رامي حمادة، براء خروب، مهدي عاصي، ميلاد تيرمانيني، علي ربعي، محمد صالح، كاميلو سالدانا، موسى فيراوي، ياسر حمد، سامر الجندي، محمد خليل، مصعب البطاط، محمد باسم، عميد محاجنة، عميد صوافطة، عدي خروب، تامر صيام، محمود أبو وردة، إسلام البطران، جوناثان زوريلا، محمد درويش، عطاء جابر، وسام أبو علي، مصطفى زيدان، عمر فرج، عدي الدباغ، زيد القنبر.

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