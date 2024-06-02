الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد يناقش استعدادات استقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة لعام 2024/2023

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ناقش اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، استعدادات المحافظة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، والتي ستنطلق في 10 يونيو الجاري، مؤكدًا أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء محمد عبد الله مساعد مدير الأمن، ومكتب المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية.

الغضبان: 15 لجنة تستعد لاستقبال 5850 طالبا وطالبة في ماراثون الثانوية العامة

في بداية اللقاء، أكد محافظ بورسعيد، أن مديرية التربية والتعليم استعدت لانطلاق مارثون الثانوية العامة، وتم التنسيق بين مديرية التعليم والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوى العام بانتظام، مشيرا إلى أن هناك 15 لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة تستعد لاستقبال 5850 طالبا وطالبة لأداء امتحانات الشهادة الثانوية.

لجنة من الحوكمة للمرور على جميع لجان الثانوية العامة للتأكد من جاهزيتها  

واستعرض محافظ بورسعيد، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، خطة تأمين امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2023، كما استمع لجهود أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، في الاستعداد لاستقبال الامتحانات، وموقف رفع كفاءة المدارس داخليا وخارجيا، ورفع كفاءة الحدائق والإضاءة والشوارع،والتنسيقات التي جرى اتخاذها بين مديرية التعليم والجهات المختصة كلا في نطاق اختصاصه.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من بعض الملاحظات، وتجهيز استراحات المراقبين، وتعاون رؤساء الأحياء مع كافة الجهات في تجهيز اللجان والاستراحات على أعلى مستوى، وأكد على ضرورة توفير مبردات مياه لجان الامتحانات، وتكثيف الإجراءات الأمنية لكافة اللجان ومراكز توزيع الأسئلة الرئيسة والفرعية بالمحافظة، ووجه المحافظ بالتأكيد على هيئة الكهرباء لضمان عدم انقطاع الكهرباء بلجان الامتحانات، ومراكز توزيع الأسئلة، وأيضا التنسيق  مع مديرية التموين لتوفير الوقود اللازم لخطوط سير سيارات نقل الامتحانات.

فضلا عن ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الصحية، وتوفير طبيب داخل كل لجنة، وإسعاف مجهز على أعلى مستوى، وسيارة مطافئ خارج اللجنة خلال فترة الامتحانات، ووضع خطة للمرور لتنظيم حركة السيارات والمشاة في محيط المدارس لتحقيق أقصى درجات الهدوء للطلاب

وشدد المحافظ على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين في كافة المدارس  التي بها لجان الامتحانات، حيث  أنهت مديرية التربية والتعليم كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة،  

كما وجه محافظ بورسعيد بتنظيم لجان من الحوكمة للمرور على اللجان والتأكد من جاهزيتها، ومتابعة المدارس خلال سير وانتظام الامتحانات، وأوضح المحافظ  أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولًا بأول، منذ وصول أسئلة الامتحانات، وخلال توزيعها، وخلال أداء الطلاب للامتحانات.

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بورسعيد بورفؤاد مدارس أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد طلاب

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