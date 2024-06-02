شهادة وفاة حكومته.. الضغوط تتزايد على "نتنياهو" بعد تبني بايدن مقترح الهدنة

تزايدت الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطة للسلام الدائم في قطاع غزة، حيث أعلن مقترحًا إسرائيليًا من 3 مراحل لإنهاء الحرب في غزة، داعيًا جميع الأطراف إلى عدم تفويت فرصة التوصل لصفقة تُنهي العدوان المستمر منذ أكثر من 8 أشهر.

الدعم لإتمام الصفقة التي طرحها بايدن لإطلاق سراح المحتجزين

وأكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، أنه سيمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحكومة الدعم لإتمام الصفقة التي طرحها بايدن لإطلاق سراح المحتجزين.

وقال الرئيس الإسرائيلي، خلال مؤتمر القانون في الجامعة العبرية بمدينة القدس المحتلة: "بعد خطاب الرئيس بايدن، أخبرت رئيس الوزراء أنني سأمنحه والحكومة الدعم للصفقة التي سيعقدونها لإطلاق سراح المحتجزين".

وتابع: "يجب إعادته المواطنين الإسرائيليين المحتجزين إلى وطنهم كجزء من صفقة من شأنها حماية المصالح الأمنية لدولة إسرائيل".

كل جهود نتنياهو تنصب على التملق والتهرب

أشار الباحث في الشؤون الإسرائيلية أكرم عطا الله، إلى إن كل جهود نتنياهو تنصب على التملق والتهرب، فهو لا يفكر بالصفقة أو تمريرها، لكن كل تفكيره في الحفاظ حكومته، وكيف يبقي الـ 64 مقعد لحكومته.

وأضاف عطا الله، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تنفيذ صفقة التبادل بمثابة شهادة وفاة حكومة "نتنياهو"، لذلك يلعب في هذه المساحة المتوفرة له من قبل بن غفير وسموتريتش، حيث نراه يفاوض ويضع شروط ويتلكأ.

وتابع: المساحة تضيق أمام نتنياهو بعد خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، خاصة أنه وضعه أمام خيارات لتضييق المساحات التي يلعب بها.

الرئيس الأمريكي طرح خطوطا عامة تصلح لوقف الحرب بشكل نهائي

أكد الدكتور عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طرح خطوطا عامة تصلح لوقف الحرب بشكل نهائي، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، لكن نتنياهو وحكومته اليمنية من الصعب عليهم في هذا الوقت تحديدًا الالتزام الحقيقي والجدي بفكرة الانسحاب وإنهاء الحرب.

ولفت البشتاوي، إلى أن إنهاء الحرب يدخل نتنياهو في إشكاليات مع حكومته، وكان إيتمار بن غفير واضحًا في حديثه بالأمس حول "إذا تم تبني خطة بايدن ستحل الحكومة الإسرائيلية".

مُقترحًا لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين

قال الرئيس الأمريكي في خطاب أدلى به في البيت الأبيض، أمس السبت، بشأن الوضع في الشرق الأوسط، إن إسرائيل قدمت مُقترحًا لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين من 3 مراحل.

ويتضمن المقترح الإسرائيلي الذي طرحه بايدن 3 مراحل، تشمل المرحلة الأولى هدنة تستمر 6 أسابيع، تنسحب قوات الاحتلال فيها من المراكز السكانية بغزة، ويجري تبادل المحتجزين بمن فيهم كبار السن والنساء بمئات من الأسرى الفلسطينيين، إذ أكد الرئيس الأمريكي أن المدنيين الفلسطينيين سيعودون إلى القطاع، بما في ذلك إلى شمال غزة، وسيتم إدخال 600 شاحنة مساعدات إنسانية إلى القطاع يوميًا.