مصدر يكشف لـ"الدستور" تطورات الحالة الصحية لـ سمية الألفي بعد إصابتها باختناق

كشف مصدر من عائلة الفيشاوي، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة سمية الألفي بعد إصابتها بحالة اختناق على أثر الحريق الذي التهم جميع محتويات شقتها خلال الساعات الماضية.

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سمية الألفي

وقال المصدر، لـ"الدستور"، إن النجمة الكبيرة سمية الألفي بخير وطمأن الجمهور على صحتها حيث أكد أنها تلقت الإسعافات الأولية في إحدى المستشفيات الخاصة بالجيزة.

وأضاف أنها لم تصب بمكروه، مشيرا إلى أنها ستغادر المستشفى خلال ساعة بعد الاطمئنان على صحتها بشكل كامل.

وأضاف أن الفنانة الكبيرة كانت بمفردها مع مديرة المنزل داخل الشقة وجرى إسعافها على الفور ولم تحدث أي إصابات خطيرة.

حريق شقة الفنانة سمية الألفي

وأصيبت الفنانة سمية الألفى بحالة ختناق إثر حريق داخل شقتها فى الجيزة وتم إسعافها بالمكان.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى دائرة قسم الجيزة وانتقل رجال المباحث والحماية المدنية إلى المكان، وتبين نشوب الحريق داخل شقة الفنانة سمية الألفى على مساحة 120 مترا.

والتهمت النيران محتويات الشقة وأصيبت الفنانة بحالة اختناق وتم إسعافها بالمكان ونقلها إلى المستشفى ليتم إجراء بعض الفحوصات الطبية لها وتمت عملية الإخماد بالكامل.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، كواليس اندلاع حريق في شقة الفنانة سمية الألفي حيث تبين حدوث ماس كهربائي أدى لنشوب الحريق ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث.

وكانت آخر أعمال الفنانة الكبيرة سمية الألفي هو مشاركتها في مسلسل «كناريا وشركاه» بطولة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.