ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس برقم الجلوس بعد أن اعتمدها اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اليوم الأحد، بمبنى الديوان العام، بنسبة ٨٦.٦٧%، ويتم توفير نتيجة الصف الثالث الإعدادي السويس في المدارس بالمجان، كما يوفرها موقع جريدة الدستور في التقرير التالي.

نتيجة الشهادة الاعدادية السويس برقم الجلوس

اعتمد محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الاعدادية السويس ٨٦.٦٧%.، كما أعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في المحافظة، وجاء في المركز الأول في نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس إدارة جنوب التعليمية بنسبة ٩٢.١٣% والمركز الثانى إدارة شمال بنسبة ٨٩.٩% والمركز الثالث ادارة الجناين بنسبة ٦٥.٦٦%.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024

وجاء أسماء أوائل الشهادة الإعدادية كالتالي:

المركز الأول: الطالبة جهاد أحمد محمد أحمد عبداللطيف بمجموع ٢٧٩ مدرسة سويس هليز.

المركز الأول مكرر: هنا امجد محمد عزب طه بمجموع ٢٧٩ مدرسة صفية زغلول لتعليم الأساسى بنات.

المركز الثالث: يوسف ايهاب محمد يوسف عبدالعزيز ٢٧٨.٥ مدرسة ابن الهيثم عربى:

المركز الثالث مكرر: الطالب مؤمن ياسر جابر حن محمود ٢٧٨.٥ مدرسة مصطفى مشرفة الرسمية للغات.

المركز الثالث مكرر: الطالب مصطفى عماد محمد محمد دوريش ٢٧٨.٥ مدرسة موسى بن نصير الرسمية للغات.

المركز السادس: حنين أشرف ابراهيم محمد محمد ٢٧٨.٥ مدرسة مصطفى مشرفة الرسمية للغات.

المركز السابع: هنا محمد السيد محمود ٢٧٨ الصباح الإعدادية بنات.

المركز السابع مكرر: موده أيمن حسين محمد معوض بمجموع ٢٧٨ مدرسة ٢٤ أكتوبر بنات.

المركز العاشر: ملك محسن فاروق بمجموع ٢٧٧.٥ مدرسة مصطفى مشرفة.

نتيجة الشهادة الإعدادية السويس عبر الدستور

يوفر موقع جريدة الدستور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس برقم الجلوس من خلال الضغط هنـــــــــــــا، ثم كتابة الكود الذي يظهر أمامك ثم رقم جلوس الطالب، واضغط على عرض فتظهر نتيجة الشهادة الاعدادي السويس.

بوابة السويس التعليمية 2024

توفر بوابة السويس التعليمية 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي لطلاب المحافظة بعد أن اعتمدها المحافظ اليوم الأحد، ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة من خلال المدرسة التي يتبع لها الطالب، او من خلال زيارة بوابة السويس التعليمية 2024، ثم اكتب رقم جلوس الطالب واضغط على النتيجة، فتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس.