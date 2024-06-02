الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز

باحثة بالمركز المصري للفكر: مقترح بايدن فرصة أخيرة لإنهاء الحرب في غزة

نرمين سعيد
نرمين سعيد

قالت نرمين سعيد باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن مقترح حل الأزمة في قطاع غزة بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، يتضمن وقف إطلاق النار لمدة تستمر حتى 6 أسابيع، ثم تبادل الرهائن والمحتجزين ثم إعادة إعمار غزة، مشيرة إلى أن هذا المقترح بمثابة الفرصة الأخيرة لإنهاء الحرب في غزة.

وأضافت الباحثة، خلال مداخلة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا المقترح شهد موافقة ضمنية من ناحية إسرائيل، حتى أصبحت الكرة في ملعب حماس الآن، التي أشارت إلى أنه لا يوجد ضمانات لتنفيذ هذا الاتفاق.

حركة حماس تريد وقفا مستداما لإطلاق النار

وأوضحت الباحثة، أن  الرئيس الأمريكي جو بايدن أشار في خطابه إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في قطاع غزة، وهذا ما لم تتقبله حماس لأن القطاع مساحته ليست بكبيرة وجميع المساحة مأهولة بالسكان، لافتة إلى أن حركة حماس تريد وقفا مستداما لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من جميع القطاع وليس من المناطق السكينة فقط، وبالتالي نحن الآن في حالة ترقب للرد النهائي من حركة حماس.

 

باحثة غزة الحرب مقترح بايدن حركة حماس مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية

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