الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس برقم الجلوس.. رابط مباشر

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تكررت عبارة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة السويس على محركات البحث حرصا من أولياء أمور الطلبة والطالبات على الحصول على نتيجة أبناءهم وبناتهم.

البحث عن النتيجة

وتضاعفت عمليات البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية في السويس، فور إعلان مديرية التربية والتعليم اعتماد المحافظ للنتيجة بشكل رسمي.

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة أن محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر اعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية ظهر اليوم.

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وأضاف وكيل الوزارة  في تصريح خاص للدستور أن نسبة نجاح طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية هذا العام وصلت إلى نسبة 86.67% بزيادة عن العام الماضي مع ثبات نسبة النجاح بالمدارس المهنية 100%.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم في السويس، إلى أن نسبة نجاح طلاب الصم والبكم والمكفوفين وصلت إلى 100%.

وكشف وكيل الوزارة، عن أن ترتيب الإدارات التعليمية، من حيث نسب النجاح جاء على النحو التالي: إدارة جنوب السويس التعليمية 92%، إدارة شمال السويس التعليمية 89.09%، إدارة الجناين التعليمية 65.66%.

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وأضاف عمارة لـ"الدستور"، أن نسبة نجاح الطلبة والطالبات في الشهادة الإعدادية تُعد أعلى نسبة نجاح منذ ست سنوات.

وأشار  وكيل الوزارة اعلى نسب نجاح حققها الطلاب كانت بمواد اللغة العربية والعلوم والدراسات والرياضيات، بينما ترتيب المواد التي حصل بها الطلاب على الدرجات النهائية هي الدراسات الانجليزي العلوم.

ويقدم موقع الدستور رابطا مباشر للتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس اضغط هنـــــــا..

وكان عشرات الآلاف من الأسر في  السويس قد انتظروا نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس قد اعلنت أنه موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 السويس، سيكون  فور الانتهاء من رصد الدرجات واعتماد محافظ السويس النتيجة.

وكانت  عمليات تصحيح أوراق الإجابة ورصد الدرجات قد بدأت فور الانتهاء من الامتحان وذلك وفق ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.

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