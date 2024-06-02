ما بين مشاريع وخدمات طبية.. دعم متواصل ومستمر لقرى سنورس بالفيوم

واصلت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم وجمعية الأورمان فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرية سنهور البحرية والقرى المجاورة بمركز سنورس تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم.

جاء ذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والتى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة، وكذلك المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، توفير سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقًا وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه لتعزيز التمكين الاقتصادي تم توفير (9) مشاريع ما بين تسليم أكشاك ومشاريع تنموية صغيرة، فضلا عن توزيع (25) مساعدة مادية، بالاضافة الى تركيب (40) وصلة مياه نقية، لاستهداف نقل الفئات المستهدفة من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج، حيث ستعمل على تحسين حياة الأسر وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري، مشددا على أن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بالتمكين الاقتصادي.

وفى المجال الطبي تم تسليم (9) خدمة طبية تنوعت مابين كراسي متحركة وأطرف صناعية وسماعات طبية دعمأ لذوى الهمم، كذلك إجراء (15) عملية عيون جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية جاء وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.

وكشف شعبان أن الدعم الشامل سبقه قيام من االجمعية برفع واقع القري وعمل أبحاث تفصيلية للأسر وتحديد الاحتياجات وترتيب الأسر حسب أولوية تقديم المساعدة ومحاولة الإهتمام بكل أسرة في أكثر جوانبها إحتياجًا والتأكد من كافة البيانات ومدى صحتها.

وأوضح أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

مشاريع وخدمات طبية

مشاريع وخدمات طبية

مشاريع وخدمات طبية