الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المالية: سنتقدم بمشروع قانون لإعادة فتح باب إنهاء المنازعات الضريبية

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لفتح باب إنهاء المنازعات الضريبية مرة أخرى، قائلا:" يوجد 2200 حالة فقط من أصل 22 ألف حالة إنهاء منازعات، وسيتم إعادة فتح الباب مرة أخرى.

الضرائب غير المحصلة

وتابع معيط، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس،:" وفيما يخص ملف الضرائب غير المحصلة، فإنه يوجد 400 مليار جنيه ضرائب غير محصلة، و320 مليارا يصعب تحصيلها لأسباب مختلفة".

جاء ذلك ردا على النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذى قال إن الموازنة الحالية تم وضعها فى ظل ظروف استثنائية وصعبة، والعالم كله يمر بتحديات إقليمية ودولية أثرت بشكل كبير على الأوضاع المالية، متابعا: "كويس جدا أن الحكومة قادرة تحافظ على الوضع المالي وعلى هذه المؤشرات، وقادرة تواجه التحديات".

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ضرورة الاهتمام بالإيرادات

وتابع "سالم": "المفروض نهتم شوية بالإيرادات مثلما نتحدث عن ترشيد الإنفاق، بعض الأمور تحتاج إلى قوانين أو حوكمة لأنها قد تضر بالأوضاع المالية، وهناك حوالي 400 مليار جنيه متأخرات ضريبية، لازم الحكومة تتقدم بمشروع قانون لتسوية المنازعات الضريبية، وتتقدم به في أسرع وقت، مما سيدر للحكومة عشرات المليارات.

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