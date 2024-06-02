الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحت مظلة التأمين الصحي الشامل..

نجاح عملية إعادة بناء لعظام الجمجمة بمجمع الإسماعيلية الطبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجح الطاقم الطبي المتميز بقسم جراحة الوجه والفكين والجمجمة بمجمع الإسماعيلية الطبي، في إجراء عملية إعادة بناء لعظام الجمجمة وحجاج العين والحاجز الأنفي باستخدام رقعة عظمية من عظام الحوض، وذلك في واحدة من أدق جراحات الوجه والفكين بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأُجريت الجراحة لشاب في منتصف العقد الثالث من العمر تعرض لحادث سير أدى لإصابته بتهشم عظام الجبهة والجمجمة وحجاج العين والجيب الأنفى الجبهي وعظام الأنف.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وتكلَّف الشاب مبلغ 400 جنيه فقط لإجراء هذه الجراحة الدقيقة كنسبة مساهمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وتُعد جراحات الوجه والفكين والجمجمة من الخدمات التي تُقدم للمنتفعين من حزم الإجراءات الطبية تحت نطاق التغطية الشاملة منها "جراحات حوادث وكسور الوجه والفكين والجمجمة، جراحات أورام الوجه والفكين، جراحات إعادة بناء عظام وأنسجة الوجه والفكين والجمجمة، جراحات مفصل الفك، جراحات عدوى الوجه والفكين والالتهابات الخلوية، جراحات الغدد اللعابية، الجراحات التقويمية لعظام الوجه والفكين، جراحات الاختلافات التكوينية للوجه والفكين والجمجمة، علاج آلالم الوجه"، وذلك باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة في مجال جراحة الوجه والفكين والجمجمة على يد نخبة متخصصة من أكفأ الأطباء.

مجمع الاسماعيلية الطبي أطباء مجمع الإسماعيلية الطبي افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي حجاج العين الحاجز الانفى الجبهة والجمجمة

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