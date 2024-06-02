الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسام حسن يحذر لاعبى الفراعنة من خيول بوركينا ويستعرض تاريخ المواجهات

منتخب مصر
منتخب مصر

حذر حسام حسن المدير الفني لـ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لاعبى الفراعنة من الاستهانة بمنتخب بوركينا فاسو، قبل مواجهة المنتخبين يوم الخميس المقبل في إطار لقاءات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأبدى العميد غضبه الشديد من ترديد بعض اللاعبين لجملة أن الفراعنة معتادون على ركوب الخيول البوركينية وإلحاق الهزائم بهم على مر التاريخ، الأمر الذي اعتبره العميد تقليل من قوة المنافس وعدم احترام لأهمية المباراة، مطالبا الجميع بالاستعداد الجيد لأن المنتخب البوركيني لم يعد مثل السابق، بل أصبح يضم 27 لاعبا محترفا في أندية قوية في أوروبا وخارجها.

واستعرض مدرب الفراعنة تاريخ مواجهات منتخب مصر مع نظيره البوركيني، خلال إحدى المحاضرات بهدف زيادة حماس اللاعبين وتشجيعهم على بذل الجهد من أجل استمرار هذا التفوق المصري.

حسام حسن يستعرض تاريخ المواجهات بين المنتخبين

واستعرض حسام حسن نتائج اللقاءات السبعة التي جمعت منتخب مصر مع بوركينا فاسو، وهي عبارة عن ثلاث مواجهات ودية وثلاث مباريات في كأس أمم أفريقيا ومباراة وحيدة في دورة الألعاب الأفريقية، ولم يسبق لهما أن التقيا في تصفيات كأس العالم من قبل.

ولم يعرف منتخب مصر الخسارة أمام نظيره البوركيني على مر التاريخ، حيث حقق الفوز في 4 مناسبات، وتعادل 3 مرات دون أن يتلقى أي هزيمة ليبقى السجل نظيفًا قبل لقاء تصفيات كأس العالم 2026.

ويأمل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في تحقيق الفوز وإحراز الثلاث نقاط حتى يؤكد تصدر المجموعة قبل مواجهة منتخب غينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته بشكل يومي فى التاسعة مساءً، حتى يعتاد اللاعبون على الأداء فى نفس توقيت مباراة بوركينا فاسو المقرر لها العاشرة من مساء الخميس على إستاد القاهرة.

حسام حسن لاعبى الفراعنة كأس العالم 2026 تاريخ المواجهات المنتخب الوطني

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