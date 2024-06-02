تخفيف حكم المتسبب في وفاة 3 طلاب جامعة وسيدة لـ 4 سنوات ببورسعيد

أمرت محكمة استئناف الجنح ببورسعيد، تخفيف الحكم الصادر من الدرجة الأولى للجنح بحبس لؤي الصعيدي المتسبب في وفاة 3 طلاب جامعة وسيدة بعد أن دهسهم بسيارته ببورسعيد، من 5 إلى 4 سنوات.

استئناف الجنح ببورسعيد تخفف حكم المتسبب في وفاة 3 طلاب جامعة وسيدة لـ 4 سنوات

وحضر المتهم ومحاميه أمام المحكمة وقبلت المحكمة تخفيف حكم الـ 5 سنوات لـ 4 بعد إلغاء تهمة السير عكس الاتجاه، وأصدرت حكمها بالحبس 4 سنوات مع قبول الدعوة المدنية.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر رمضان الماضي ووقعت بشارع 23 ديسمبر أمام كلية العلوم أثناء خروج الطلاب من الكلية، وكان المتهم لؤي الصعيدي يقود السيارة برعونة شديدة وسرعة فائقة وارتكب مخالفة مرورية ونكل عن مساعدة المجني عليهم، بعد أن قام بدهسهم بالسيارة وتسبب في وفاتهم جميعا، وهم محمد عبد الله الشامي، ومحمد خميس، وعمر شريف، والسيدة رضا السيد البدوي وتبلغ من العمر 50 عاما.