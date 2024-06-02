مستشفى جامعة الزقازق تنظم قافلة طبية لدعم غير القادرين

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية جمعية الأورمان في تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على (142) مريضًا ضمن المرضى غير القادرين بقرى كفر صقر وحي النصر وحي السلام وشميط الحراقوه والسولامى بمركز كفر صقر، وقرى فاقوس البلد والخطاره والطويله بمركز فاقوس، وقريتي حوض الطرفه وبيوم بمركز الزقازيق، وقريتى القراقره وبندف مركز منيا القمح.

وأعلن عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشار إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كل أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا، حيث قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة الشرقية ونجحت في توقيع الكشف الطبي على مايقرب من 54 ألف مريض، وإجراء 11،396عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 20،729نظارة طبية لغير القادرين.