الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأن بتروتريد تستقبل قراءات عداد الغاز المنزلي وسداد الفواتير

بتروتريد
بتروتريد

مع تزايد اهتمام المواطنين بالبحث عبر محرك جوجل عن الخطوات اللازمة لمعرفة تسجيل قراءات الغاز المنزلي وسداد الفواتير المستحقة، يرصد "الدستور" تزايدًا ملحوظًا في التفاعل بين الجمهور حول هذا الموضوع. 

تسجيل قراءات عداد الغاز

يعبر المواطنون عن اهتمام كبير بمعرفة التفاصيل المتعلقة بفواتير الغاز المنزلي، بما في ذلك الخطوات اللازمة لتسجيل القراءات والخيارات المتاحة للدفع الإلكتروني. 

الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي 

ويتجلى هذا الاهتمام في البحث المتكرر عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي عبر الإنترنت، مما يعكس الحاجة الملحة لتوفير وسائل سهلة ومبسطة تمكن المواطنين من متابعة استهلاكهم وسداد مستحقاتهم بكل يسر وسهولة.

آخر موعد لسداد فاتورة الغاز

في هذا السياق، تمكنت شركة بتروتريد، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة الماضية من تقديم جميع الخدمات المتعلقة بالغاز المنزلي عبر موقعها الإلكتروني والتطبيقات المتاحة، حيث تشمل هذه الخدمات خيارات السداد والطرق الصحيحة لتسجيل القراءات، مما يسهل على المواطنين متابعة استهلاكهم وسداد الفواتير بسهولة ويسر.

كما حددت شركة بتروتريد موعداً محدداً لتسجيل قراءات عداد الغاز المنزلي والاستعلام عن الفاتورة وطرق سدادها، يبدأ هذا الموعد من اليوم الأول وحتى السابع والعشرين من كل شهر. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة، بناءً على توجيهات وزارة البترول، رابطاً شاملاً يوفر كافة الخدمات المقدمة، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة، للدخول على الرابط اضغط هنا.

للاستعلام عن فاتورة الغاز والتسجيل:

1. قم بزيارة الرابط المخصص لشركة بتروتريد.

2. انتقل إلى الصفحة الرئيسية للموقع للحصول على معلومات حول طرق التسجيل وسداد الفواتير.

3. قم بإدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح، مثل رقم البلوك والمنطقة والفرع ورقم الشقة والمبنى ورقم القطاع.

4. قم بتسجيل الأرقام الموجودة على شاشة عداد الغاز المظللة باللون الأسود.

5. إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، قم بإنشاء حساب جديد عن طريق تعبئة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهاتف وإنشاء كلمة مرور.

6. تحقق من صحة البيانات واضغط على تأكيد الإرسال.

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7. يمكنك اختيار طريقة الدفع المناسبة لك، مثل التطبيقات المصرفية الإلكترونية أو البنوك المصرية.

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بداية من غدا السبت.. بتروتريد تستقبل قراءات عداد الغاز المنزلي

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