اتحاد الكاراتيه يحقق فى أحداث الشغب ببطولة قطاعى الجيزة والقليوبية

أدان مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي حادثة الشغب التي شهدتها بطولة قطاعي الجيزة والقليوبية التي أقيمت بصالة إستاد القاهرة الدولي، مؤكدا أنه جزء من نسيج أسرة الكاراتيه المصري وبنيته الأساسية ولا يقبل تحت أي ظرف التجاوز والشغب والخروج عن الروح الرياضية من أي فرد أو جهة.

أكد الاتحاد في بيانه أنه جاري إجراء التحقيقات على أعلى مستوى مع المتسببين في تلك الحادثة الغريبة عن أسرة الكاراتيه المصري، وذلك من خلال عمل تحقيقات واسعة مع المتسببين في تلك الواقعة ومشاهدة بعض الفيديوهات للكشف عن حقيقة تلك الملابسات، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات على أسرة الكاراتيه بكل شفافية، ولن يدخر الاتحاد المصري للكاراتيه أي جهد لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة أسرة الكاراتيه المصري.

وواصل البيان: “ويتعهد أمام الجميع ألا تمر تلك الواقعة مرور الكرام وسيتم التعامل معها بمنتهى الحزم والشفافية وسيتم رصد النتائج وتوقيع أقصى العقوبة على المتسببين في تلك الواقعة، ويأسف مجلس إدارة الاتحاد أن تشهد منافسات الكاراتيه المحلية أحداث الشغب تلك خاصة في ظل النتائج العالمية غير المسبوقة التي يحققها لاعبو منتخبنا القومي المصري في مختلف المحافل الدولية، وتنظيم الاتحاد للبطولات الدولية التي أشاد بها العالم”.

واختتم البيان، “يتعهد مجلس إدارة الاتحاد بالوقوف على مسافة واحدة بين جميع أطراف الواقعة وتوقيع أقصى العقوبة على المتسببين في تلك الحادثة المؤسفة حتى لا يتكرر ذلك مستقبلا”.