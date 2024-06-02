الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ السويس يبحث مع سفير اليابان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بديوان عام المحافظة، اليوم الأحد، الدكتور "أوكا هيروشي" سفير اليابان بمصر، والوفد المرافق وممثلي هيئة التعاون الدولي "الجايكا" في اطار زيارته لمحافظة السويس لدعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون وتنمية الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين في شتى المجالات وخاصة في مجال التعليم.

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالسفير الياباني على أرض السويس وأكد على عمق العلاقات بين مصر واليابان.

وتحدث المحافظ عن الطبيعية والسياحة بمصر، مؤكدًا أن محافظة السويس تتميز بطبيعة متميزة وتشمل ثلاث موانئ تجارية وميناء للبترول وميناء للصيد وتقع على رأس خليج السويس وبها المدخل الجنوبي لقناة السويس وسميت قناة السويس نسبة لمحافظة السويس فهى من أقدم المدن في مصر ويمتد تاريخها منذ بداية الحضارة المصرية القديمة واستمرت محافظة السويس في التقدم على مدار العمر وتشتهر بصيد الأسماك بالأضافة إلى انها محافظة بترولية وصناعية.

وأوضح اللواء عبدالمجيد صقر، أن السويس تحتوى على منطقتين اقتصاديتين منها المنطقة الأقتصادية لقناة السويس وهي منطقة تمتد على مساحة ضخمة ومرفقة بالكامل وبها جميع الخدمات وأن معظم الدول استقلت مساحات بالمنطقة الأقتصادية وأنشأت منطقة خاصة بها.

تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات

وفي اللقاء، تم مناقشة الشئون المتعلقة بسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات وتنمية التعاون المشترك في بعض المجالات وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وجمهورية اليابان والدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع الأعمال في البلدين للدفع بهذه العلاقات، ومؤكدًا قوة العلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين، موضحًا الفرص بالفرص الاستثمارية الكبيرة ومجالات التعاون في مختلف القطاعات خاصة بمجال التعليم.

وأكد «صقر» حرصه على توطيد العلاقات المصرية اليابانية، وأن تكون المدارس بمحافظة السويس صورة مطابقة للمدارس باليابان، وأنه تم انشاء مدرسة يابانية أخرى بمحافظة السويس ليصبح هناك مدرستين يابانيتين بالمحافظة   مؤكدا على أن التعليم الياباني يحظى بأهمية كبيرة في مصر.

من جهته، أعرب السفير عن سعادته بهذا اللقاء وعن تواجده بمصر وبمحافظة السويس، موجهًا الشكر للواء عبد المجيد صقر على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بما تم من تطوير في البنية التحتية والطرق وغيرها مؤكدًا على ضرورة تعزيز وتفعيل التعاون بين البلدين موضحًا أنه من خلال مشروعات التعاون الفنى بين مصر واليابان يمكن الدمج بين بناء القدرات ومشروعات أخرى.

أوضح سفير اليابان بمصر أن هذا اللقاء سيكون مثمر في مجالات التعليم والصحة والمجال الأكاديمي أيضًا حيث أن جميع الامكانيات متاحة بمحافظة السويس مؤكدا على أن التعليم الياباني يهتم ببناء القدرات عند الأطفال منذ الصغر من خلال ألعاب بسيطة لتسهيل وصول المعلومات مقدمًا الشكر للواء عبدالمجيد صقر؛ لدعمه للمدارس المصرية اليابانية، متمنيًا لوجود تعاون أكاديمي بين الجامعات المصرية والجامعات اليابانية وتعليم اللغة اليابانية.

وفى نهاية اللقاء قدم المحافظ درع المحافظة للسفير أوكا هيروشي تكريما وتقديرا لحضوره لمحافظة السويس

تفاصيل لقاء محافظ السويس سفير اليابان

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