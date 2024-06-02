الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جولة تفقدية لمشاريع الإسكان والتشديد على سرعة الإنجاز بحدائق العاصمة

رئيس الصندوق الاجتماعي
رئيس الصندوق الاجتماعي تتابع مشروع الاسكان بحائق العاصمة

شهدت مدينة حدائق العاصمة اليوم الأحد، جولة تفقدية قام بها وفد من وزارة الإسكان ممثلاً في الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة.

وتهدف الجولة إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشاريع الإسكان المختلفة بالمدينة، والتي تشمل مشاريع "سكن لكل المصريين" لمحدودي ومتوسطي الدخل، والإسكان الأخضر. وشملت الجولة تفقد أعمال التشطيبات النهائية استعدادًا لتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها.

وأكدت الدكتورة مي عبد الحميد على استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي لتقديم الدعم المطلوب لضمان سرعة إنجاز مشاريع الإسكان في مدينة حدائق العاصمة، وأشاد نائب رئيس الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية بمستوى جودة التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات السكنية، مؤكداً على ضرورة استكمال الأعمال بالجودة المطلوبة، وتم التأكيد على مراعاة احتياجات ذوي الهمم في بعض العمارات من خلال توفير رامب للصعود إلى الوحدات السكنية.

و شدد نائب رئيس الهيئة على ضرورة توفير كافة الخدمات الأساسية للمناطق السكنية الجديدة، مثل المدارس والحضانات والمراكز الطبية والمحلات التجارية، وأكد على ضرورة الإسراع في إنجاز أعمال المرافق من طرق وغاز وكهرباء ومياه وزراعة لضمان توفير بيئة مناسبة لسكان الوحدات الجديدة، كما أكد مسؤولو وزارة الإسكان على المتابعة المستمرة من قبل جهاز المدينة لضمان سير العمل بالجودة المطلوبة والانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد.

نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتابع سير العمل بمشروعات حدائق العاصمة

رئيس جهاز حدائق العاصمة يجتمع بسكان المدينة لمناقشة أعمال الصيانة والنظافة

مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات المرافق والطرق بمدينة حدائق العاصمة

 

حدائق العاصمة صندوق الاسكان الاجتماعي ستوفر الدعم المطلوب لانهاء المشاريع

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