الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"النقل" تنشر تصويرا جويا لتنفيذ مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة

محطة الحاويات
محطة الحاويات

نشرت  وزارة النقل تصويرا جويا لأعمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة، في إطار متابعة مشروع إنشاء محور السخنة - الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ضمن خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير

85 % نسبة تنفيذ أعمال الردم والنسبة الإجمالية لتنفيذ المشروع 47 % 

وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم 85% والنسبة الإجمالية لتنفيذ المشروع 47% والذي يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 مترا وعمق 15 م وظهير خلفى 300 ألف م2 وقادر على استقبال 4 سفن بطول 240 م، ومن المخطط أن يضيف طاقة إستيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن إضافة / السنة.

جدير بالذكر أن الفريق كامل الوزيروزير النقل  قام بجولة تفقدية بمينائى الاسكندرية والدخيلة وعدد من المشروعات الخدمية والتنموية وكذا محطة مصر للسكك الحديدية بالاسكندرية وذلك  لمتابعة إنتظام جداول التشغيل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب بالتزامن مع صرف تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك.

txt

وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالمشروعات التنموية والخدمية بميناءى الإسكندرية والدخيلة

 حيث تفقد الوزير شبابيك التذاكر واطمأن على توافر التذاكر ووجه بتقديم كافة التسهيلات للركاب لتسهيل حركة تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة كما تفقد الأرصفة وعدد من القطارات بالمحطة ومنها قطار 2024 (قطار التالجو الفاخر)، حيث اطمأن الوزير على نظافة القطار وشاهد تعرض أحد الشبابيك بالقطار للكسر نتيجة قذقه بالحجارة ووجه باستمرار عقد ندوات التوعية الخاصة بمواجهة السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية وكذلك استمرار حملات التوعية الإعلامية للتصدى لهذه السلوكيات السلبية التي تضر بالقطارات التي هي ملك للشعب وتعرض حياة المواطنين للخطر.

كما أكد الوزير على ضرورة القيام بأعمال الصيانة بشكل مستمر وعدم خروج اي جرار من الورشة الا بعد التأكد من حالته الفنية لزيادة معدلات السلامة والأمان مع ضرورة تنفيذ خطة دقيقة لأعمال التفتيش المفاجئ لكل ما يخص الصيانة، إلى جانب خطة الصيانة الدورية، وأن يتم الخروج منها بنتائج ومخرجات دقيقة تسهم في رفع معدلات الصيانة والأمان، إضافة إلى إعادة المرور الدائم للجان التفتيش لتمام تلافي ملاحظة سابقة من لجان التفتيش.  وضرورة وجود دورات مياه نظيفة في كافة المحطات ومنها محطـات خطوط الضواحي والمحطات الهلت لخدمة الركاب.

txt

خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية.. وزير النقل يكشف تفاصيلها

ثم عقد الوزير اجتماعًا موسعا مع مجلس إدارة نادي السكة الحديد الرياضي بحضور قيادات الهيئة، حيث أكد الوزير على ضرورة بذل كافة الجهود للصعود إلى الدوري الممتاز العام القادم مشيرا إلى أن هذا يتطلب إعداد فريق متميز  مدعم بناشئي النادي وضرورة تقديم خدمات مميزة لأعضاء النادي تحقق رضاء الأعضاء عن تلك الخدمات خاصة مع اهتمام الوزارة بتقديم خدمات وأنشطة اجتماعية ورياضية متميزة للعاملين بمختلف الهيئات وكذلك العمل على تقديم خدمات مميزة  لمستخدمي النشاط التجاري بالنادي وتعظيم إيرادات النادي والاستغلال الأمثل لكافة المساحات بالنادي سواء من خلال سور النادي او القاعات او الكافتيرات او استغلال وتسويق فانلة النادي والأستاد وحمام السباحة بما يساهم في جذب عوائد مادية للنادي من وسائل أخرى غير اشتراكات النادي وضرورة أن  يقوم النشاط الرياضي بتغطية المصاريف الخاصه به.


 

ميناء الدخيلة 2
ميناء الدخيلة 2
ميناء الدخيلة 3
ميناء الدخيلة 3
ميناء الدخيلة 4
ميناء الدخيلة 4
وزارة النقل إنشاء محطة الحاويات مشروع إنشاء محطة الحاويات رصيف 100 بميناء الدخيلة نظافة القطار

مواد متعلقة

الأنفاق تنشر تصويرًا جويًا لمحطة الرماية إحدى محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع

خلال 24 ساعة.. تداول 55 سفينة بضائع عامة في ميناء دمياط

وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالمشروعات التنموية والخدمية بميناءى الإسكندرية والدخيلة

مصر تدخل عصر القطار السريع.. 2000 كيلومتر تربط أنحاء الجمهورية وتخلق 3000 فرصة عمل

"بديل خزان أسوان" جاهز.. صور تكشف اللمسات الأخيرة قبل الافتتاح

مع فصل الصيف.. تشغيل قطارات نوم ومكيفة لمحافظتي الإسكندرية ومرسي مطروح

خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية.. وزير النقل يكشف تفاصيلها

السكري: صناعة تخريد السفن تحقق أرباحًا طائلة ومصدرا مهما للاقتصاد الوطني

الأكثر قراءة

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن تجاوز الحد الأقصى للسرعة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

أولويات نتنياهو تعرقل خطط إيقاف الحرب فى غزة.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

قرب مقر الكنيست الإسرائيلى.. اندلاع 6 حرائق بالقدس المحتلة جراء رشقات صاروخية

بعد عودة حماس لشمال غزة.. الإحباط يسيطر على جنود جيش الاحتلال

الضغط يتصاعد على نتنياهو لوقف حرب غزة.. احتجاجات داخلية وغضب دولى متزايد