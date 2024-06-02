"النقل" تنشر تصويرا جويا لتنفيذ مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة

نشرت وزارة النقل تصويرا جويا لأعمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة، في إطار متابعة مشروع إنشاء محور السخنة - الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ضمن خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير

85 % نسبة تنفيذ أعمال الردم والنسبة الإجمالية لتنفيذ المشروع 47 %

وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم 85% والنسبة الإجمالية لتنفيذ المشروع 47% والذي يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 مترا وعمق 15 م وظهير خلفى 300 ألف م2 وقادر على استقبال 4 سفن بطول 240 م، ومن المخطط أن يضيف طاقة إستيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن إضافة / السنة.

جدير بالذكر أن الفريق كامل الوزيروزير النقل قام بجولة تفقدية بمينائى الاسكندرية والدخيلة وعدد من المشروعات الخدمية والتنموية وكذا محطة مصر للسكك الحديدية بالاسكندرية وذلك لمتابعة إنتظام جداول التشغيل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب بالتزامن مع صرف تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك.

حيث تفقد الوزير شبابيك التذاكر واطمأن على توافر التذاكر ووجه بتقديم كافة التسهيلات للركاب لتسهيل حركة تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة كما تفقد الأرصفة وعدد من القطارات بالمحطة ومنها قطار 2024 (قطار التالجو الفاخر)، حيث اطمأن الوزير على نظافة القطار وشاهد تعرض أحد الشبابيك بالقطار للكسر نتيجة قذقه بالحجارة ووجه باستمرار عقد ندوات التوعية الخاصة بمواجهة السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية وكذلك استمرار حملات التوعية الإعلامية للتصدى لهذه السلوكيات السلبية التي تضر بالقطارات التي هي ملك للشعب وتعرض حياة المواطنين للخطر.

كما أكد الوزير على ضرورة القيام بأعمال الصيانة بشكل مستمر وعدم خروج اي جرار من الورشة الا بعد التأكد من حالته الفنية لزيادة معدلات السلامة والأمان مع ضرورة تنفيذ خطة دقيقة لأعمال التفتيش المفاجئ لكل ما يخص الصيانة، إلى جانب خطة الصيانة الدورية، وأن يتم الخروج منها بنتائج ومخرجات دقيقة تسهم في رفع معدلات الصيانة والأمان، إضافة إلى إعادة المرور الدائم للجان التفتيش لتمام تلافي ملاحظة سابقة من لجان التفتيش. وضرورة وجود دورات مياه نظيفة في كافة المحطات ومنها محطـات خطوط الضواحي والمحطات الهلت لخدمة الركاب.

ثم عقد الوزير اجتماعًا موسعا مع مجلس إدارة نادي السكة الحديد الرياضي بحضور قيادات الهيئة، حيث أكد الوزير على ضرورة بذل كافة الجهود للصعود إلى الدوري الممتاز العام القادم مشيرا إلى أن هذا يتطلب إعداد فريق متميز مدعم بناشئي النادي وضرورة تقديم خدمات مميزة لأعضاء النادي تحقق رضاء الأعضاء عن تلك الخدمات خاصة مع اهتمام الوزارة بتقديم خدمات وأنشطة اجتماعية ورياضية متميزة للعاملين بمختلف الهيئات وكذلك العمل على تقديم خدمات مميزة لمستخدمي النشاط التجاري بالنادي وتعظيم إيرادات النادي والاستغلال الأمثل لكافة المساحات بالنادي سواء من خلال سور النادي او القاعات او الكافتيرات او استغلال وتسويق فانلة النادي والأستاد وحمام السباحة بما يساهم في جذب عوائد مادية للنادي من وسائل أخرى غير اشتراكات النادي وضرورة أن يقوم النشاط الرياضي بتغطية المصاريف الخاصه به.





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ميناء الدخيلة 3