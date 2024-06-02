ماس كهربائي وراء حريق شقة الفنانة سمية الألفى بالجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس اندلاع حريق في شقة الفنانة سمية الالفي حيث تبين حدوث ماس كهربائي أدى لنشوب الحريق ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث.

وأصيبت الفنانة سمية الألفى بحالة ختناق إثر حريق داخل شقتها فى نطاق دائرة قسم الجيزة وتم إسعافها بالمكان.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الجيزة وعلى الفور انتقل رجال المباحث والحماية المدنية إلى المكان، وتبين نشوب الحريق داخل شقة الفنانة سمية الألفى على مساحة 120 مترا.

والتهمت النيران محتويات الشقة واصيبت الفنانة بحالة اختناق لها وتم إسعافها بالمكان ونقلها إلى المستشفى ليتم إجراء بعض الفحوصات الطبية لها وتمت عملية الإخماد بالكامل.