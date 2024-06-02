باحث بالشؤون الإسرائيلية: نتنياهو مناور كاذب.. وصفقة التبادل شهادة وفاة لحكومته

قال أكرم عطا الله، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن كل جهود رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تنصب على التملق والتهرب، فهو لا يفكر بصفقة تبادل للإفراج عن المحتجزين أو تمريرها، لكن كل تفكيره في الحفاظ حكومته، وكيف يبقي الـ64 مقعدًا لحكومته.

وأضاف عطا الله، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تنفيذ صفقة التبادل يعني انهيار حكومة "نتنياهو"، لذلك يلعب في هذه المساحة المتوفرة له من قبل بن غفير وسموتريتش، وسيفاوض ويضع شروط ويتلكأ.

تضييق المساحة أمام نتنياهو

وتابع: "نتنياهو" مناور وكاذب كبير، ودائمًا يضع الشروط التي يجعل الطرف الآخر يرفضها حتى يتحمل المسؤولية، ويخرج دائمًا بأنه برئ من تهمة تخريب المفاوضات.

وأوضح الباحث في الشؤون الإسرائيلية، أن المساحة تضيق أمام نتنياهو بعد خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، خاصة أنه وضعه أمام خيارات لتضييق المساحات التي يلعب بها، لكن نتنياهو لديه من المفاجآت ما لا يتوقعه الكثير من المتابعين.