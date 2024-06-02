الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث بالشؤون الإسرائيلية: نتنياهو مناور كاذب.. وصفقة التبادل شهادة وفاة لحكومته

نتنياهو
نتنياهو

قال أكرم عطا الله، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن كل جهود رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تنصب على التملق والتهرب، فهو لا يفكر بصفقة تبادل للإفراج عن المحتجزين أو تمريرها، لكن كل تفكيره في الحفاظ حكومته، وكيف يبقي الـ64 مقعدًا لحكومته. 

وأضاف عطا الله، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تنفيذ صفقة التبادل يعني انهيار حكومة "نتنياهو"، لذلك يلعب في هذه المساحة المتوفرة له من قبل بن غفير وسموتريتش، وسيفاوض ويضع شروط ويتلكأ.

تضييق المساحة أمام نتنياهو 

وتابع: "نتنياهو" مناور وكاذب كبير، ودائمًا يضع الشروط التي يجعل الطرف الآخر يرفضها حتى يتحمل المسؤولية، ويخرج دائمًا بأنه برئ من تهمة تخريب المفاوضات.

وأوضح الباحث في الشؤون الإسرائيلية، أن المساحة تضيق أمام نتنياهو بعد خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، خاصة أنه وضعه أمام خيارات لتضييق المساحات التي يلعب بها، لكن نتنياهو لديه من المفاجآت ما لا يتوقعه الكثير من المتابعين.

نتنياهو شهادة وفاة حكومة نتنياهو صفقة التبادل تنفيذ صفقة التبادل باحث بالشؤون الإسرائيلية الشؤون الإسرائيلية أكرم عطا الله

مواد متعلقة

"تسبب الموت المفاجئ".. طبيب قلب يحذر من عادة شائعة خلال فصل الصيف (فيديو)

"بسبب الموجة الحارة".. إرشادات مهمة للمزارعين لتفادى تلف المحاصيل الزراعية

مدير إعلام أونروا بغزة: لا مكان آمنًا فى القطاع.. والأزمة الإنسانية تزداد تعقيدًا

شهيدان وعدد من الجرحى فى غارة إسرائيلية استهدفت بلدة حولا بالجنوب اللبنانى

القاهرة الإخبارية: أمر أميرى بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليًا للعهد

لجنة طوارئ البلديات فى شمال غزة تعلن جباليا وبيت حانون منطقتين منكوبتين

"موافقة فلسطينية وتملص إسرائيلى".. ردود الأفعال بشأن خطة وقف إطلاق النار بغزة (فيديو)

إطلاق 15 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمال إسرائيل

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

وزير المالية للنواب: المواطن يتحمل 15% من تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد الزيادة الأخيرة

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

الضغط يتصاعد على نتنياهو لوقف حرب غزة.. احتجاجات داخلية وغضب دولى متزايد

بعد التهديدات بالاستقالة.. مجلس الحرب الإسرائيلى يوافق على اتفاق الهدنة فى غزة

بعد مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار.. كيف سيتلاعب نتنياهو هذه المرة؟