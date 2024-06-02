الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بنك أسئلة الثانوية العامة.. لن يخرج عنها الامتحان

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

بنك اسئلة الثانوية العامة تعتمد عليه وزارة التربية والتعليم لوضع امتحان الثانوية العامة 2024 ولكافة الأعوام السابقة منذ تطبيق نظام التعليم الجديد، والذي تم فيها إلغاء نظام العامين في الثانوية العامة، لتصبح سنة واحدة. 

ومع حديث وزير التعليم رضا حجازي أمس عن بنك اسئلة الثانوية العامة ، زاد اهتمام الطلاب بالبحث عنها، وتعرض الدستور القصة الكاملة له في التقرير التالي. 

ما هو بنك الأسئلة؟

بنك اسئلة الثانوية العامة تملكه وزارة التربية والتعليم، ويضم مجموعة كبيرة من الأسئلة الجيدة والمحكمة  والتي لها أكثر من مستوى في الصعوبة، وبني بنك اسئلة الثانوية العامة بناء على إطار مرجعى، ويتم وضع اسئلة امتحانات الثانوية العامة من من خلال بنك الأسئلة.

رابط تحميل مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2024 pdf لجميع المواد

برلمانية مطالبة بإلغاء درجات "الحافز الرياضى" لطلاب الثانوية: يفتح الباب للمحسوبية

بنك اسئلة الوزارة للثانوية العامة 2024

زاد اهتمام طلاب الثانوية العامة بالبحث عن  بنك اسئلة الوزارة للثانوية العامة 2024،  بعد تصريح وزير التربية والتعليم  بيان له أمس السبت، أن جميع الأسئلة  في امتحان الثانوية العامة 2024 يتم سحبها من بنك الأسئلة، وبالتالي لم نقم بتأليف أسئلة كما هو العرف، موضحًا  أن مواصفات امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بنفس مواصفات السنة الماضية لذلك لم تنشر الوزارة هذا العام  نماذج استرشادية.

بنك الأسئلة للمرحلة الثانوية

 لايستطيع طلاب الثانوية العامة الإطلاع على بنك الأسئلة للمرحلة الثانوية، لانها منظومة داخل وزارة التربية والتعليم بها مجموعة ضخمة من الاسئلة التي تم وضعها على مدار السنوات الماضية، على أن يتم اختيار اسئلة امتحان الثانوية العامة منها بطريقة منظمة لتكون بعضها سهل ومتوسط وصعب وشديد الصعوبة. 

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 

يجري طلاب الثانوية العامة 2024 امتحانات العام الجاري في 10 يونيو الجاري وتبدأ بالمواد التي لا تضاف للمجموع، اما امتحان المواد الأساسية فيبدأ في 16 يونيو الجاري، وتستمر حتى 20 يوليو المقبل، وفق الجدول الذي اعلنت عنه وزارة التربية والتعليم في فبراير الماضي. 

اقرأ أيضاً 

مدبولي يوجه بطرح رؤية تطوير الثانوية العامة للحوار المجتمعي

الثانوية العامة بنك اسئلة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم امتحان الثانوية العامة رضا حجازي بنك الأسئلة بنك اسئلة الوزارة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن تجاوز الحد الأقصى للسرعة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

أولويات نتنياهو تعرقل خطط إيقاف الحرب فى غزة.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

قرب مقر الكنيست الإسرائيلى.. اندلاع 6 حرائق بالقدس المحتلة جراء رشقات صاروخية

بعد عودة حماس لشمال غزة.. الإحباط يسيطر على جنود جيش الاحتلال

أولويات نتنياهو تعرقل خطط إيقاف الحرب فى غزة.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟