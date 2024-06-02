بنك أسئلة الثانوية العامة.. لن يخرج عنها الامتحان

بنك اسئلة الثانوية العامة تعتمد عليه وزارة التربية والتعليم لوضع امتحان الثانوية العامة 2024 ولكافة الأعوام السابقة منذ تطبيق نظام التعليم الجديد، والذي تم فيها إلغاء نظام العامين في الثانوية العامة، لتصبح سنة واحدة.

ومع حديث وزير التعليم رضا حجازي أمس عن بنك اسئلة الثانوية العامة ، زاد اهتمام الطلاب بالبحث عنها، وتعرض الدستور القصة الكاملة له في التقرير التالي.

ما هو بنك الأسئلة؟

بنك اسئلة الثانوية العامة تملكه وزارة التربية والتعليم، ويضم مجموعة كبيرة من الأسئلة الجيدة والمحكمة والتي لها أكثر من مستوى في الصعوبة، وبني بنك اسئلة الثانوية العامة بناء على إطار مرجعى، ويتم وضع اسئلة امتحانات الثانوية العامة من من خلال بنك الأسئلة.

بنك اسئلة الوزارة للثانوية العامة 2024

زاد اهتمام طلاب الثانوية العامة بالبحث عن بنك اسئلة الوزارة للثانوية العامة 2024، بعد تصريح وزير التربية والتعليم بيان له أمس السبت، أن جميع الأسئلة في امتحان الثانوية العامة 2024 يتم سحبها من بنك الأسئلة، وبالتالي لم نقم بتأليف أسئلة كما هو العرف، موضحًا أن مواصفات امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بنفس مواصفات السنة الماضية لذلك لم تنشر الوزارة هذا العام نماذج استرشادية.

بنك الأسئلة للمرحلة الثانوية

لايستطيع طلاب الثانوية العامة الإطلاع على بنك الأسئلة للمرحلة الثانوية، لانها منظومة داخل وزارة التربية والتعليم بها مجموعة ضخمة من الاسئلة التي تم وضعها على مدار السنوات الماضية، على أن يتم اختيار اسئلة امتحان الثانوية العامة منها بطريقة منظمة لتكون بعضها سهل ومتوسط وصعب وشديد الصعوبة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

يجري طلاب الثانوية العامة 2024 امتحانات العام الجاري في 10 يونيو الجاري وتبدأ بالمواد التي لا تضاف للمجموع، اما امتحان المواد الأساسية فيبدأ في 16 يونيو الجاري، وتستمر حتى 20 يوليو المقبل، وفق الجدول الذي اعلنت عنه وزارة التربية والتعليم في فبراير الماضي.