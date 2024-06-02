"إكسترا نيوز" تبرز جهود الدولة في حملة "قلبك أمانة"

أبرز قناة "إكسترا نيوز"، تفاصيل حملة «قلبك أمانة»، والتي تعقد في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لدعم صحة المواطن المصري والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، من خلال منشآت الرعاية الأولية للتوعية بالمخاطر القلبية والوقاية منها، عبر الاكتشاف المبكر والإدارة السليمة للأمراض غير السارية «ضغط وسكر»، وما يترتب عليها من مخاطر قلبية.

الحملة تشمل أمراض القلب والسكر

و قال الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ أمراض القلب، إن حملة “قلبك أمانة”، إحدى الحملات الهامة ضمن مبادرة “100 مليون صحة”، وتعمل على الكشف المبكر ليس على أمراض القلب فقط، ولكنها تشمل أمراض القلب والسكر.

وأضاف عمرو الحديدي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الحملة تعمل على فحص طبي شامل للقلب، ومعرفة المسببات التي تؤدي لأي مرض يمكن أن يصيب القلب، وأيضا يمكن من خلالها تحديد العلاج المناسب.

أعراض مبكرة تنذر بالإصابة بأمراض القلب

وتابع أستاذ أمراض القلب، أن الحملة التوعوية التي تم إطلاقها وتهدف إلى التعريف بضعف عضلة القلب، هي حملة مهمة للغاية لأن حماية هذه العضلة والحفاظ عليها من خلال الفحوصات ورسم القلب والموجات الصوتية وجميعها يؤدي للاكتشاف المبكر وهناك العديد من الأدوية التي يمكن أن تساعد في تحسين أداء عضلة القلب.

وكشف عن بعض من أعراض مرضى القلب والتي منها: آلام منتصف الصدر مع ظهور العرق عند بذل المجهود فهي تكون من العلامات التي يجب الانتباه لها.

أبرز المعلومات عن حملة "قلبك أمانة"

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، معلومات عن حملة "قلبك أمانة":

- تهدف إلى اكتشاف المبكر والتوعية بالمخاطر القلبية والوعائية.

- تسعى لنشر الوعي الصحي بأهمية اتباع نمط حياة صحي.

- أجرت رسم القلب لـ35 ألفا و360 مواطنا.

- إجراء تقييم التعرض للمخاطر القلبية لـ137 ألفا و608 مواطنين.

- تشمل إنشاء ملف طبي للمتابعة المستمرة.

- قياس ضغط الدم السكر العشوائي شهريًا، واحتساب مؤشر كتلة الجسم ورسم القلب الكهربائي سنويًا.

-إجراء تقييم التعرض للإصابة بالمخاطر القلبية بالـ10 سنوات القادمة.