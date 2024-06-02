الأحد 02 يونيو 2024
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محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى بنسبة نجاح 75.27%

محافظ المنيا يعتمد
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023 /2024، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 75.27%، وذلك بحضور حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد أحمد على رئيس لجنة النظام والمراقبة ومحمد مختار فولى وكيل اللجنة.

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى 

أعرب محافظ المنيا عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين والناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام النجاح والتفوق، ومواصلة مسيرة النجاح فى المراحل التعليمية التالية كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، كما وجه الشكر والتقدير لكل العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.

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من جانبه، قال حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ 105237 طالبًا، حضر منهم 101382 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 77059طالبًا، بنسبة نجاح 75.27%.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن الطلاب والطالبات أدوا الامتحانات داخل  448 لجنة بواقع 20 طالبا وطالبة بكل لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة التسعة، مشيرا إلى أن ما يقرب من 18 ألفا ما بين ملاحظين ومراقبين ورؤساء لجان وعاملين شاركوا في هذه الامتحانات والتي بدأت يوم الأربعاء 15 مايو الجاري وانتهت يوم الثلاثاء الموافق 21 من نفس الشهر، مشيرا إلى أن أعمال تصحيح كراسة الإجابات ووضع الدرجات والتقديرات بدأت في اليوم التالي لانتهاء الامتحانات

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محافظ المنيا نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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