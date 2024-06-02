غرفة عمليات قرعة "حج الداخلية": بدء تفويج الحجاج من المدينة إلى مكة

أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، اليوم الأحد، بدء عمليات تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

وأوضح في تصريحات صحفية، أنه تم اليوم تفويج الفوج الأول من الحجاج، والذي وصل إلى المدينة المنورة يوم الأربعاء الماضي، بعد أن قضوا 5 أيام بجوار الرسول الكريم، فيما سيتم تفويج باقي الحجاج تباعا خلال الأيام المقبلة.

إعداد كشوف الحجاج وتوزيعها على الحافلات لضمان راحة الحجيج

وحرص مسئولي غرفة عمليات البعثة المصرية بالمدينة المنورة، على القيام بإعداد كشوف الحجاج وتوزيعها على الحافلات الحديثة التي تم التعاقد عليها لضمان راحة الحجيج، ثم القيام بإعلانها للحجاج بفنادق اقامتهم قبل عملية التفويج ب48 ساعة، حتى يعلم كل حاج رقم الحافلة الخاصة به.

كما قام مسئولو منظومة الحقائب بغرفة عمليات بعثة القرعة بالمدينة المنورة، بالتنبيه على الحجاج بإعداد حقائبهم الليلة الماضية، والمرور على الغرف عقب صلاة الفجر لتسلم الحقائب، والتأكد من شحنها جميعا الى فنادق الحجاج بمكة المكرمة.

وفي مشهد اختلطت فيه دموع وداع أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرحة بدء مناسك الحج من خلال التوجه إلى البيت العتيق لاداء شعائر العمرة، استعدادا لتكملة المناسك والصعود إلى صعيد عرفات الله لآداء الركن الأعظم من الحج، عبر عنه حجاج بعثة القرعة داخل حافلات التفويج، قبل تحركهم إلى مكة المكرمة.

حاجة: جميع مسئولي البعثة يتسابقون لخدمة الحجاج وضمان راحتهم

ومن جانبها، قالت الحاجة نبيلة محمد من محافظة كفر الشيخ، وهي تطلق (الزغاريد)، إنها سمعت كثيرا عن جودة الخدمات المقدمة ببعثة القرعة، لكنها لم تتخيل أن تكون بتلك الجودة، مشيرة إلى أن جميع مسئولي البعثة يتسابقون لخدمة الحجاج وضمان راحتهم على مدى الـ 24 ساعة.

وبدوره، قال الحاج ريان مسعد من محافظة المنيا باكيا،:" الحمدلله الذي كرمني وأنعم عليا بنعمة حج بيته الحرام، قبل أن ألاقي وجه رب كريم.. أنا أبلغ من العمر حاليا 72 عاما، وصحتي ليست على ما يرام، وكنت أخشى عدم القدرة على الذهاب للمسجد النبوي الشريف بسبب بعد فندق اقامتي، لكنني عندما وصلت للمدينة المنورة، اكتشفت قرب فنادق بعثة القرعة من الحرم النبوي، ما مكنني والحمدلله من آداء الصلوات الخمس فيه والاستمتاع بالقرب من رسولنا الكريم".

جميع مسئولي البعثة من أصغرهم لأكبرهم يتعاملون معنا كأمهاتهم وشقيقاتهم

وقالت الحاجة بدور هندام من محافظة كفر الشيخ،:"أنا أول مرة أسافر خارج مصر، وكنت أخشى التعامل بالخارج، خاصةً وأنني بمفردي، ولكنني مع بعثة حج القرعة، اكتشفت أنني لست وحدي، فجميع مسئولي البعثة من أصغرهم لأكبرهم يتعاملون معنا كأمهاتهم وشقيقاتهم، ولا يدخرون جهدا في خدمتنا والعمل على راحتنا طوال أيام إقامتنا في المدينة المنورة".

حاج: لم أكن أتصور المعاملة والخدمة المتميزة التي يحظى بها حجاج بعثة القرعة

وبدوره، قال الحاج أبو المعارف محمد من محافظة المنيا،:"لم أكن أتصور المعاملة والخدمة المتميزة التي يحظى بها حجاج بعثة القرعة حتى كتبها المولى عزوجل لي، ابتداء من الاستقبال الرائع بمطار القاهرة قبل السفر، ووجود واعظ لشرح مناسك الحج لنا بالمطار قبل السفر، مرورا بانهاء إجراءات الوصول بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة في وقت قياسي، والفنادق الرائعة المواجهة للمسجد النبوي الشريف، والتي جعلت الحجاج يؤدون الصلوات الخمس في المسجد النبوي الشريف، وزيارة الروضة الشريفة عبر مجموعات بتنظيم من البعثة دون أدنى مشقة، وانتهاء بالتفويج المنظم الى مكة المكرمة بواسطة حافلات سياحية فاخرة".

ومن جانبها، أشادت الحاجة حنان أبو المجد من محافظة المنيا، بجهود أعضاء بعثة القرعة بشكل عام، وبالشرطة النسائية وطبيبات قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بوجه خاص، واللاتي لم يدخرن جهدا في خدمة الحجاج من السيدات، سواء خلال زيارة الروضة الشريفة، أو تقديم مختلف الخدمات الطبية للحاجات.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة القرعة نجحت هذا العام، في التعاقد مع شركة من أكبر شركات النقل بالمملكة العربية السعودية؛ لتوفير حافلات حديثة مكيفة، ومجهزة على أعلى مستوى، ومزودة بدورات مياه، وكذلك جهاز تحديد المواقع الجغرافية "جى بى إس"؛ لنقل الحجاج فيما بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والعكس، بالإضافة الى الاتفاق مع شركة لشحن حقائب الحجاج من مقار تسكينهم الى المطارات، سواء فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، تيسيرا على الحجاج.