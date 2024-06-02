الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز

من بينهم 131 طفلًا.. 521 شهيدًا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

ولاء السلامين
ولاء السلامين

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي نفَّذ سلسلة اقتحامات في مدن عدة بالضفة الغربية، وهدم منزلًا في غرب بيت لحم.

وأضافت "السلامين"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، المذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن عدد شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 521 من بينهم 131 طفلًا.

ونوّهت بأن الوضع في الضفة الغربية المحتلة لا يقل شراسة عما يحدث في قطاع غزة، فما زالت قوات الاحتلال تداهم عددًا من القرى والبلدات في الضفة الغربية المحتلة، ليس فقط قوات الاحتلال لكن أيضًا تأخذ معها مستوطنين.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقتحم القرى والبلدات بالجرافات التي تهدم المنازل والبنية التحتية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم قرية "الولجة"، وهدمت عددا من المنازل.

وتابعت: إن الاحتلال الإسرائيلي يريد تضييق الخناق على الفلسطينيين في قرى الضفة الغربية، والعمل على تقييد السلطة الفلسطينية في الضفة.

مراسلة القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية الضفة الغربية شهداء الضفة الغربية جولة المراسلين الإحتلال الإسرائيلي

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