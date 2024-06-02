بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.67%

اعتمد محافظ السويس، لواء عبدالمجيد صقر، صباح اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية، لطلبة وطالبات مدارس محافظة السويس.

واستقبل محافظ السويس، لواء عبدالمجيد صقر، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، ياسر عمارة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لتقديم أوراق النتيجة لاعتمادها.

تفاصيل النتيجة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة، لـ"الدستور"، إن محافظ السويس لواء عبدالمجيد صقر، اعتمد ظهر اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.67% و100% للمدارس المهنية.

وأشار مدير تعليم السويس، إلى أن نسبة نجاح طلاب الصم والبكم والمكفوفين وصلت إلى 100%.

وكشف عمارة، عن أن ترتيب الإدارات التعليمية، من حيث نسب النجاح جاء على النحو التالي: إدارة جنوب السويس التعليمية 92%، إدارة شمال السويس التعليمية 89.09%، إدارة الجناين التعليمية 65.66%.

وأضاف عمارة لـ"الدستور"، أن نسبة نجاح الطلبة والطالبات في الشهادة الإعدادية تُعد أعلى نسبة نجاح منذ ست سنوات.

وأشار وكيل الوزارة اعلى نسب نجاح حققها الطلاب كانت بمواد اللغة العربية والعلوم والدراسات والرياضيات، بينما ترتيب المواد التي حصل بها الطلاب على الدرجات النهائية هي الدراسات الانجليزي العلوم.

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وينتظر عشرات الآلاف من الأسر في محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس قد اعلنت أنه موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 السويس، فور الانتهاء من رصد الدرجات واعتماد محافظ السويس النتيجة.

وبدأت عمليات تصحيح أوراق الإجابة ورصد الدرجات، وذلك وفق ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.

وأعلنت مديرية تعليم السويس أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم فور انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها رسميًا من محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر.

وتشهد الإدارات التعليمية الثلاث شمال، جنوب والجناين استمرار أعمال تصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بالسويس.