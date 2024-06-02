الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل: دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة في عهد السيسي

العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة

حظي ملف العمالة غير المنتظمة، على اهتمام كبير من الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث جاءت توجيهات الرئيس مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة من العمالة.


منح ودعم للعمالة غير المنتظمة 

وقدمت الدولة المصرية، خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، دعم كبير لتلك العمالة، ومنها المنحة الرئاسية الاستثنائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، والتي صرفت فيها الدولة إجمالي 4،586 مليار جنيه، منهم مبلغ 1،400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، حيث قامت الدولة بصرف منحة قدرها 500 جنيه لكل عامل.

وبلغت إجمالي مبالغ المنح والدعم التي صرفتها وزارة العمل، منذ يناير 2023، وحتى الآن، على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد البيانات لدى الوزارة بكافة المحافظات، 809 ملايين و46 ألفا و218 جنيها للرعاية الاجتماعية، استفاد منها 289 ألفا و125 عاملا، وكذلك رعاية صحية وطبية تضم "كشف وعلاج وتحاليل"، بواقع 2 مليون و874 ألفا 875 جنيها، استفاد منها 12 ألفا و378 عاملا، في حين بلغت تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 13 مليونا و32 ألفا و670 جنيها، استفاد منها 113 من العمال المسجلين وأسرهم.

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منحتين جديدتين

وقرر وزير العمل حسن شحاتة، في بداية العام الجاري 2024، استحداث منحتين يضافون إلى المنح، ليصبح إجمالي المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات 6 منح، كما تقرر صرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.

وتنتهي الوزارة حاليا، من الإجراءات التنفيذية لإطلاق "المنصة الإلكترونية"، التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيا من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، وذلك تماشيا مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقمي، لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات الخاصة بالعمال على المقاولين، وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة.

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خطة الوزارة المستقبلية

وتستهدف وزارة العمل خلال عام 2024، التعاقد المركزي مع إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات الطبية لتقديم الخدمة الشاملة لدى أكثر من 2500 مقدم خدمة من مستشفيات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز أشعة، وصيدليات على مستوى الجمهورية، للعمالة غير المنتظمة المستفيدين من خدمات الرعاية،والمسجلين بقواعد البيانات المركزية بالوزارة على مستوى جميع مديريات العمل بالمحافظات.

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