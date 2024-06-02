الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المالية: هيكلة منظومة الدعم أمر ضرورى للصالح العام

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هيكلة منظومة الدعم أمر ضروري للصالح العام في ظل متغيرات عديدة تحدث وتحديات وغيرها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.

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هيكلة منظومة الدعم

وأضاف وزير المالية، قائلًا: "بشأن الدعم، فإننا نطلق عناصر هي مع الوقت تتزايد إلى أن تصل إلى وضع أنها تزاحم الإنفاق على باقي الإنفاق المهم للدعم، بمعنى دعم المواد البترولية بعد نوفمبر 2016 نزلنا وبقينا 18 مليار جنيه، وكان لصالح تحسين مرتبات وإنفاق على الصحة ودعم التموين وخلافه، النهارده مع تغيرات في أسعار برميل البترول كان 60 دولارًا وأصبح 90 دولارًا".

وتابع الوزير: "تكلفة رغيف العيش.. لا بد في وقت معين نعيد هيكلة منظومة الدعم لصالح البلد والإنفاق، مع نزول التضخم المفروض هذه الأرقام للدعم تنزل تاني، وكلنا حريصون على الصالح العام، حكومة وبرلمانًا، ونتناقش حوله لصالح مستقبل بلدنا".

محمد معيط وزير المالية منظومة الدعم الدعم المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب النواب

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