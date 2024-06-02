ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة السويس

ارتفعت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة السويس بعد اعتماد محافظ السويس عبد المجيد صقر، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 86.67 % في امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/ 2024.

ننشر في هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة السويس بكل سهولة من خلال الرابط المقدم من موقع الدستور.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة السويس

يوفر موقع الدستور لطلبة الصف الثالث الاعدادي رابط مباشر من خلاله للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بعد اعتمادها من المحافظ.

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اضغط على بحث كي تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي لنهاية العام الدراسي 2023/2024.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 14 ألفا و308 طلاب، بنسبة حضور 12 ألفا و142 طالبا.

توزيع درجات مواد الشهادة الاعدادية 2024

بعد البحث عن النتيجة يمكن معرفة توزيع درجات المواد التي أداها الطلاب حيث يظهر المجموع الذي حصل عليه الطالب والمجموع الكلي له

توزيع درجات المواد كالتالي:

المجموع الكلي لامتحانات الصف الثالث الاعدادي من 140 درجة

المجموع الكلي لمادة اللغة العربية من 40 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

المجموع الكلي لمادة اللغة الانجليزية من 30 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

المجموع الكلي لمادة الدراسات الاجتماعية من 20 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

المجموع الكلي لمادة الرياضيات من 30 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

المجموع الكلي لمادة العلوم من 20 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

المجموع الكلي للترمين الأول والثاني من 280 درجة.