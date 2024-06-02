الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة السويس

طلاب الشهادة الاعدادية
طلاب الشهادة الاعدادية

ارتفعت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة السويس بعد اعتماد محافظ السويس عبد المجيد صقر، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 86.67 % في امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/ 2024.

ننشر في هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة السويس بكل سهولة من خلال الرابط المقدم من موقع الدستور.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة السويس 

يوفر موقع الدستور لطلبة الصف الثالث الاعدادي رابط مباشر من خلاله للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بعد اعتمادها من المحافظ.

اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة السويس 

ادخل الكود الظاهر أمامك في المربع

ادخل رقم الجلوس الخاص بك 

اضغط على بحث كي تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي لنهاية العام الدراسي 2023/2024.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية  للعام الدراسي 2023/2024  14 ألفا و308 طلاب، بنسبة حضور 12 ألفا و142 طالبا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2024 الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2024 الترم الثاني

توزيع درجات مواد الشهادة الاعدادية 2024 

بعد البحث عن النتيجة يمكن معرفة توزيع درجات المواد التي أداها الطلاب  حيث يظهر المجموع الذي حصل عليه الطالب والمجموع الكلي له 

توزيع درجات المواد كالتالي:

المجموع الكلي لامتحانات الصف الثالث الاعدادي من 140 درجة 

  • المجموع الكلي  لمادة اللغة العربية  من 40 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024
  • المجموع الكلي  لمادة اللغة الانجليزية من 30 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024
  • المجموع الكلي  لمادة الدراسات الاجتماعية من 20 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024
  • المجموع الكلي  لمادة الرياضيات من 30 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024
  • المجموع الكلي  لمادة العلوم من 20 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

المجموع الكلي للترمين الأول والثاني من 280 درجة. 

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