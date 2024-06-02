ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة السويس
ارتفعت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة السويس بعد اعتماد محافظ السويس عبد المجيد صقر، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 86.67 % في امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/ 2024.
ننشر في هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة السويس بكل سهولة من خلال الرابط المقدم من موقع الدستور.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة السويس
يوفر موقع الدستور لطلبة الصف الثالث الاعدادي رابط مباشر من خلاله للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بعد اعتمادها من المحافظ.
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اضغط على بحث كي تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي لنهاية العام الدراسي 2023/2024.
عدد طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 14 ألفا و308 طلاب، بنسبة حضور 12 ألفا و142 طالبا.
توزيع درجات مواد الشهادة الاعدادية 2024
بعد البحث عن النتيجة يمكن معرفة توزيع درجات المواد التي أداها الطلاب حيث يظهر المجموع الذي حصل عليه الطالب والمجموع الكلي له
توزيع درجات المواد كالتالي:
المجموع الكلي لامتحانات الصف الثالث الاعدادي من 140 درجة
- المجموع الكلي لمادة اللغة العربية من 40 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024
- المجموع الكلي لمادة اللغة الانجليزية من 30 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024
- المجموع الكلي لمادة الدراسات الاجتماعية من 20 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024
- المجموع الكلي لمادة الرياضيات من 30 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024
- المجموع الكلي لمادة العلوم من 20 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024
المجموع الكلي للترمين الأول والثاني من 280 درجة.