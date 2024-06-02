لطلاب الثانوية العامة 2024.. 5 تنبيهات يجب اتباعها داخل لجنة الامتحانات

قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 5 نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 وتكشف الدستور خلال التقرير التالى الخمس نصائح المهمة

-الدخول فى اللجنة الرئيسية الساعة 8 ونص والدخول فى اللجنة الفرعية الساعة 9 إلا عشرة

-عليك الاطلاع على كشوف المناداة على موقع الوزارة حتى تتأكد من بياناتك ورقم جلوسك والمواد التى قومت باختيارها

-عليك التأكد من رقم النموذج على ورقة الإجابة وورقة الأسئلة

-عليك تظليل الدائرة كاملة فى البابل شيت

-عليك التأكد من رقم جلوسك مكتوب على الورقة بطريقة صحيحة

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وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جميع أسئلة المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ اسئلة اختيار من متعدد وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الاسئلة في جميع المواد

التربية الدينية ٢٥ سؤالا والتربية الوطنية ٢٥ سؤالا والاقتصاد ٢٥ سؤالا والإحصاء ١٧ سؤالا.

عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤

عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة ٧٤٥٠٨٦

عدد لجان النظام والمراقبة ١١ لجنة

عدد لجان الادارة علي مستوي الجمهورية ٤ لجان

عدد لجان التقدير ١٩٨١ لجنة

عدد مراكز توزيع الاسئلة ٨٤ مركز

عدد الطلاب داخل السجون ٨١ طالب

عدد الطلاب المكفوفين ٢٥٥ طالب

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية

بداية من يوم الاثنين 10 يونيو2024 امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية.

يوم الأربعاء 12 يونيو2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت 22 يونيو2024 امتحان اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 25 يونيو2024 امتحان اللغة الفرنسية أو الألمانية.

يوم السبت 29 يونيو2024 امتحان التاريخ.

يوم الثلاثاء 2 يوليو2024 امتحان اللغة الإنجليزية.

يوم السبت 6 يوليو2024 امتحان الجغرافيا.

يوم الأربعاء 10 يوليو2024 امتحان مادة علم النفس.

وتنتهي يوم الأربعاء 17 يوليو2024 امتحان الفلسفة والمنطق.