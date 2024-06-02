الأحد 02 يونيو 2024
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طريقة عمل المكرونة المبكبكة بدون لحم

المكرونة المبكبكة
المكرونة المبكبكة

طريقة عمل المكرونة المبكبكة بدون لحم.. تصدرت تلك الكلمات محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل عدد كبير من ربات المنزل لمعرفة طريقة عمل "المبكبكة بدون لحم"، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" طريقة عملها بالتفصيل خلال السطور التالية. 

إليك الطريقة بالتفصيل:

المكونات

- 500 جرام مكرونة (نوع المفضل حسب الرغبة، مثل السباغيتي أو البيني)

- 2 حبة بصل كبيرة، مفرومة ناعمًا

- 3 حبات طماطم متوسطة، مقطعة إلى مكعبات صغيرة

- 2 ملعقة كبيرة معجون الطماطم

- 3 فصوص ثوم مفرومة

- 1 حبة فلفل أخضر حار (اختياري)، مفروم

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- 1 ملعقة صغيرة كركم

- 1 ملعقة صغيرة كمون

- 1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

- ملح حسب الذوق

- 4 أكواب ماء أو مرق خضار

- بقدونس مفروم للتزيين

الطريقة

-ابدأ بتقطيع البصل والطماطم والفلفل الأخضر (إذا كنت تستخدمه) إلى مكعبات صغيرة، ثم افرم الثوم بشكل ناعم.

-في قدر كبير، سخن زيت الزيتون على نار متوسطة، اضف أضف البصل المفروم وقلّب حتى يصبح ذهبي اللون، ثم أضف الثوم المفروم والفلفل الأخضر الحار (إذا كنت تستخدمه) وقلّب لمدة دقيقة إضافية.

-ثم أضف مكعبات الطماطم ومعجون الطماطم إلى القدر وقلّب جيدًا، وأضف الكركم، الكمون، الكزبرة، الفلفل الأسود، البابريكا، والملح. اخلط المكونات جيدًا واتركها تطبخ لبضع دقائق حتى تتجانس النكهات.

- بعد ذلك أضف الماء أو مرق الخضار إلى القدر، وامزج المكونات جيدًا، واترك الخليط يغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

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طبخ المكرونة

- أضف المكرونة غير المطبوخة إلى القدر مع الصلصة.

- تأكد من أن المكرونة مغمورة بالكامل في الصلصة،  وإذا لزم الأمر أضف المزيد من الماء أو المرق.

- اترك المكرونة تطبخ على نار متوسطة حتى تنضج وتمتص الصلصة، مع التحريك بين الحين والآخر لتجنب التصاق المكرونة.

التقديم

- بمجرد أن تنضج المكرونة وتصبح الصلصة كثيفة، أطفئ النار.

 - قدم المكرونة في أطباق التقديم وزينها بالبقدونس المفروم.

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