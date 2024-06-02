12 نصيحة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

بدأت درجات الحرارة في العودة للارتفاع مجددًا منذ بداية الأسبوع الحالي، مما دعا إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لتفادي الإصابة بضربات الشمس، وتفادي الآثار السلبية للتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، وخاصة المضاعفات الصحية لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة مثل مرض السكرى أو مرض الكلى، أو الأشخاص الذين يتناولون بعض العقاقير مثل أدوية الحساسية أو ادوية ضغط القلب ومضادات الاكتئاب، والأطفال والنساء والحوامل.

ويرصد الدستور في التقرير التالي أهم النصائح لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

نصائح لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة