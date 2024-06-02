الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

12 نصيحة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بدأت درجات الحرارة في العودة للارتفاع مجددًا منذ بداية الأسبوع الحالي، مما دعا إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لتفادي الإصابة بضربات الشمس، وتفادي الآثار السلبية للتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، وخاصة المضاعفات الصحية لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة مثل مرض السكرى أو مرض الكلى، أو الأشخاص الذين يتناولون بعض العقاقير مثل أدوية الحساسية أو ادوية ضغط القلب ومضادات الاكتئاب، والأطفال والنساء والحوامل.

 

مشروبات باردة تتناسب مع ارتفاع درجات الحرارة

ويرصد الدستور في التقرير التالي أهم النصائح لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

 

نصائح لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

 

  1. الإكثار من تناول المياه، حتى إذا كنت لا تشعر بالعطش للحفاظ على برودة جسمك وحصوله على الترطيب المناسب.
  2. حاول تجنب التعرض لأشعة الشمس في المنزل أثناء النهار عن طريق إغلاق الستائر.
  3. ابق بعيدًا عن الشمس خلال أشد فترات اليوم حرارة.
  4. -. ارتدِ قبعة وواقيًا من الشمس للحماية من الآثار السلبية التي تنعكس على صحة الجسم.
  5. -. ارتدِ ملابس فضفاضة فاتحة اللون مصنوعة من ألياف طبيعية مثل القطن والكتان.
  6. تناول وجبات أصغر في كثير من الأحيان ووجبات باردة مثل السلطات.
  7. . تأكد من تخزين الطعام الذي يحتاج إلى التبريد بشكل صحيح.
  8. . تجنب الأنشطة الشاقة مثل الرياضة.
  9. . تناول الفاكهة والخضر من الأساسيات في جميع الأوقات وخاصة في الأوقات الحارة فهي تحتوي على الكثير من المياه والفيتامينات والمعادن التي تساعد على الاحتفاظ برطوبة الجسم.
  10. . الاستحمام بالماء البارد للتخلص من رائحة العرق ومنح جسمك الترطيب اللازم
  11. لا تترك الأطفال أو كبار السن أو الحيوانات الأليفة في السيارات يمكن أن ترتفع درجة حرارة السيارات بسرعة كبيرة ومعرضون لخطر الإصابة بأمراض خطيرة مرتبطة بـ ارتفاع الحرارة
  12. حافظ على مستويات الطاقة لديك وتناول وجبات أصغر كثيرًا ووجبات باردة مثل السلطات أثناء موجات ارتفاع الحرارة.
درجات الحرارة الأطفال مضادات الاكتئاب ادوية ضغط القلب القلب الدستور مرض الكلى

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مشروبات باردة تتناسب مع ارتفاع درجات الحرارة

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