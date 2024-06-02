الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني دخل في مرحلة جديدة (فيديو)

هشام عبد العزيز،
هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن المرحلة الحالية من الحوار الوطني هامة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني أتاح للجميع المشاركة في قضايا الوطن الهامة والتي تمس المواطن بشكل عام.

وأضاف هشام عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أن الحوار الوطني دخل في مرحلة جديدة، مؤكدا أن ملف السياسة الخارجية والأمن القومي أحد الملفات الهامة التي سيتم مناقشتها خلال الجلسات القادمة في الحوار الوطني.

رئيس حزب الإصلاح والنهضة يكشف عن أهمية الحوار الوطني

وتابع  رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحوار الوطني يعمل على رفع مستوى الوعي، والحرص أن يكون الشعب مشارك في القرارات، ويعلم أهم التحديات التي تواجه الوطن.

وكشف  عبدالعزيز على أن طرح ملف الأمن القومي على طاولة الحوار الوطني يدلّل على دخوله مرحلة جديدة متطورة، تتيح نقاشات معمقة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في مصر، مبينا أن الحوار الوطني لا يقتصر على ملف الأمن القومي فقط، بل يضم أيضًا ملفات حيوية أخرى مثل الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات، مما يؤكد على شموله وكفاءته في معالجة مختلف القضايا.

رئيس حزب الإصلاح والنهضة الحوار الوطنى مرحلة جديدة الوعي الشعب

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