الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد حلمي بمهرجان روتردام: "الفنان يجب أن يتحمل مسؤولية تقديم الحقيقة للعالم"

احمد حلمي
احمد حلمي

عقد الفنان  أحمد حلمي ندوة مميزة خلال مهرجان روتردام للفيلم العربي، حيث ناقش مسيرته الفنية الطويلة والمليئة بالإنجازات.

 

وفي حواره مع الإعلامي علي الجابري، رئيس مؤسسة المهرجان، تطرق حلمي إلى العديد من التحديات التي تواجه الفنانين وكيفية التغلب عليها، خاصة خلال الأزمات.

 

وأعرب حلمي، عن سعادته بحضور المهرجان للمرة الثانية، واصفًا مهرجان روتردام للفيلم العربي بأنه "مهرجان أورجانيك"، حيث يتيح مساحة حرة للفنانين للتعبير عن قضاياهم ومشاعرهم بصدق وبدون قيود.

 

وأكد "حلمي" أهمية تقديم عمل فني يعكس الحقيقة ويفضح الاحتلال الإسرائيلي لغزة أمام العالم، وأشار إلى أن الاحتلال يدرك جيدًا قدرة الفن على نقل الرسائل الحقيقية، لذلك يسعى لتقديم رسائل مزيفة من خلال الأعمال الفنية والسينما. أوضح حلمي أن الفنانين يجب أن يتحملوا مسؤولية تقديم الحقيقة للعالم وأن يعبروا عن قضاياهم بصدق ووضوح.

 

وأضاف حلمي، أن العالم بدأ يدرك الحقائق بشكل أفضل، وأن الأكاذيب التي يروج لها الاحتلال لم تعد تجد قبولاً، وشدد على ضرورة أن يقوم الفنانون العرب بدورهم في تسليط الضوء على القضايا العادلة، مشيرًا إلى أن الأمل لا يزال موجودًا رغم الأحزان، وأن فلسطين وأهلها صامدون.

 

واختتم حلمي حديثه بالدعاء أن يرفع الله الظلم عن أهل غزة في أقرب وقت، مؤكدًا أن الفن سيظل أداة قوية لنقل الحقائق والدفاع عن القضايا.

 

وشارك الفنان أحمد حلمي عدة فيديوهات له في شوارع هولندا، خلال ظهور العديد من أعلام دولة  فلسطين، بعدما دعم القضية الفلسطينية من خلال مشاركته في مسيرة داعمة لفلسطين أثناء وجوده بشوارع هولندا حضورا لمهرجان روتردام.

 

آخر أعمال أحمد حلمي 

يذكر أن  آخر أعمال الفنان أحمد حلمي هو مسرحية ميمو، شارك في بطولتها هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، وايضا فيلم " واحد تاني" الذي عرض في موسم عيد الفطر للعام الماضي 2022، بطولة أحمد حلمي، نسرين أمين، نور إيهاب، روبي، سيد رجب، أحمد مالك، عمرو عبد الجليل، محمد التاجي، وآخرون، والعمل من إخراج محمد شاكر خُضير.

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