أصيبت باختناق.. نجاة الفنانة سمية الألفى من حريق شقتها بالجيزة

أصيبت الفنانة سمية الألفى بحالة اختناق إثر حريق داخل شقتها فى الجيزة وتم إسعافها بالمكان.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى دائرة قسم الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والحماية المدنية إلى المكان، وتبين نشوب الحريق داخل شقة الفنانة سمية الألفى على مساحة 120 مترًا.

والتهمت النيران محتويات الشقة، وأصيبت الفنانة بحالة اختناق وتم إسعافها بالمكان ونقلها إلى المستشفى ليتم إجراء بعض الفحوصات الطبية لها، وتمت عملية الإخماد بالكامل.