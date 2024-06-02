الأحد 02 يونيو 2024
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أستاذ باطنة: القهوة والخرشوف أهم محفز لنمو خلايا الكبد وتقليل الالتهاب الكبدي

الدكتور محمد منيسي
الدكتور محمد منيسي أستاذ الباطنة والكبد

قال الدكتور محمد منيسي أستاذ الباطنة والكبد بطب قصر العيني، إن القهوة أهم محفز لنمو خلايا الكبد، ومنع التليف وتقليل الالتهاب الكبدي، كما أنها مانعة للذبحة الصدرية ومضادة للأكسدة، موضحا أن نبات الخرشوف كان أهم غذاء للكبد قبل ظهور الأدوية الخاصة بعلاج فيروس سي.

وأضاف منيسي، خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حجم الكبد يصل إلى نحو 2.5 كيلوجرام، ووظيفته الأساسية إنتاج المواد المهمة، منها تصنيع الزلال وهو أحد أنواع البروتينات الموجودة في الدم.

وأوضح أستاذ الباطنة والكبد في كلية طب قصر العيني، أن من يعاني من اضطراب ضربات القلب وقرحة المعدة وارتجاع المريء واضطراب النوم وأمراض التوتر، عليه الابتعاد عن القهوة، عدا ذلك فهي أفضل مانع لسرطان الكبد والقولون.

التوت البري والزيتون وزيت الزيتون والسمك من الأغذية المهمة

وتابع أن عائلة التوت البري والزيتون وخاصة زيت الزيتون والسمك، من الأغذية المهمة للحفاظ على صحة الكبد، لافتا إلى أن تناول اللحوم الحمراء أكثر من مرتين أسبوعيًا يساعد على زيادة معامل أكسدة الكبد.

استاذ باطنة التهاب الكبدي القهوة والخرشوف الكبد ضربات القلب

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