300 محضر مخالفات بالأسواق والمخابز في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكل صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 26 مايو حتى 1 يونيو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

258 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية

وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة عن تحرير 258 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 62 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 92 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 15 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 45 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 13 محضرًا لعدم وجود ميزان حساس/ وسجل زيارات، ومحضر لعدم ممارسة النشاط والغلق بدون تصريح، 26 محضرًا للتصرف في 506 جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، 4 محاضر لتجميع 19 جوالًا بغرض التربح غير المشروع.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يونية للبدالين بنسبة 25% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

بينما تم تحرير محضرين ضد أحد تجار المواد الغذائية لعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، 4 محاضر لتجميع سلع تموينية، محضر لحيازة وعرض أسمدة وكيماويات مدعمة وغير مسموح بتداولها خارج منافذ وزارة الزراعة، محضر لحيازة أسمنت مجهول المصدر، محضر لاستخدام أكياس تعبئة غير صحية، محضرين لحيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر، و4 محاضر للعاملين في مجال الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، و12محضر لعدم حمل شهادة صحية سارية، 7محاضر للمسئولين عن المنشآت التجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، تم تحرير 4 محاضر للغلق في مواعيد العمل الرسمية،كما تم سحب 4 عينات غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقريراللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.